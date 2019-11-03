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الرستاق وظفار والنهضة والشباب إلى دور الـ 16.. وأهلي سداب يودع البطولة

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:27 م بتوقيت مسقط

الرستاق وظفار والنهضة والشباب إلى دور الـ 16.. وأهلي سداب يودع البطولة

 

الرؤية - وليد الخفيف

لم يجد الرستاق صعوبة في تحقيق فوز عريض على أهلي سداب 4 – صفر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد الشرطة الرياضي ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة الكأس الغالية، كما وصل فريق المدرب الوطني على الخنبشي لنفس الدور بعدما كسر حالة الخسائر التي تعرض لها في الأسابيع الثلاث الماضية في الدوري الممتاز.

وودع المصنعة المسابقة مبكرًا إثر الخسارة الثقيلة التي تلقاها من ظفار 4 -صفر، أيضا، فالفوارق الفنية والنوعية رجّحت كفة حامل لقب الدوري النسخة الماضية، على حساب منافسه المشارك بدوري الدرجة الأولى.

وبثلاثية بيضاء تخطى الشباب هذا الدور على حساب قريات، فالمباراة التي كان طرفاها من دوري الدرجة الأولى، ووصفت بالمتكافئة حسمها الصقور لصالحهم بسهولة بتوقيع عبد المجيد العويسي في الدقيقة (20 و94)، وجان فرانسيسكو (40).  

وبلغ النهضة دور الـ 16 بالفوز على الاتحاد 2-1، ففريق المدرب الوطني محسن دروي المشارك بالدوري الممتاز نجح في استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز، وسجل هدفي النهضة عصام البارحي وعبد الواسع المطري، أما هدف الاتحاد الوحيد فأحرزه عبد المجيد سعيد.

وبهذا يتأهل فنجاء والسيب والعروبة وصحم والسويق وبهلاء والنصر والخابورة ونزوى والشباب والرستاق وظفار والنهضة إلى الدور القادم.

وتسحب اليوم قرعة دور الـ 16 للبطولة، عند الساعة الواحدة ظهرا بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد السيب الرياضي تحت رعاية فيصل بن علي التميمي مدير عام بنك قطر الوطني.

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