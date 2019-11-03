"غرفة الظاهرة" تستعد لتنظيم ملتقى ضنك الاقتصادي

عبري - الرؤية

ناقشت لجنة السياحة بفرع غرفة تجارة وصناعة عُمان في الظاهرة خطط عمل اللجنة خلال الفترة المُقبلة، وتشمل العديد من المناشط والفعاليات والبرامج السياحية، وأبرزها ملتقى ضنك الاقتصادي المزمع تنظيمه مطلع العام المقبل. وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه فهد بن راشد الزيدي نائب رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة الظاهرة ورئيس لجنة السياحة بحضور أعضاء اللجنة. واستعرض الاجتماع برامج وفعاليات الملتقى بهدف إبراز المقومات السياحية والتراثية والجوانب الترفيهية والتسويقية التي تزخر بها ولاية ضنك. وأكد المجتمعون أهمية إشراك الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والفرق التطوعية في الأقسام التي سيتضمنها الملتقى، وستساهم بدورها في الارتقاء بالجوانب الاقتصادية والتجارية بالولاية.