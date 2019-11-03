"أوراق إعلامية من مسندم".. كتاب جديد لخديجة الشحية

مسقط - الرؤية

صَدَر حديثًا عن مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والإعلان كتاب "أوراق إعلامية من مسندم" للإعلامية خديجة الشحية، والذي يقع في ست وأربعين صفحة من الحجم الصغير، ويشتمل على مقدمة وأربعة وعشرين موضوعا، رصدت خلالها الكاتبة جوانب من تجربتها الإعلامية.

وتقول المؤلفة في مقدمة الكتاب: "دخولي المجال الإعلامي لم يكن اختياريا، بل هو بمحض الصدفة لم يمر علي مرور الكرام بل كابدت فيه، تألمت حتى تعلمت، فلا شيء جميل يأتي سهلا، شخصيتي الخجولة كانت قيدا علي، حيائي الذي كان يتوارى تحت "الغشاية" ظل مرافقا لي في كل شيء". وتضيف خديجة الشحية: "حاولت التخلص منه، إلا أنه يعلن حضوره بقوة، كنت أتنازل عن أشياء كثيرة بسبب سيطرته علي، حاولت القضاء عليه، إلا أنه لا يزال يمارس سلطته عليَّ رغم مظهري الخارجي الذي يُوحي بقدرتي على التحرك بحرية وتمكن خارج حدود محافظتي الكامنة بحضن الجبل "مسندم"؛ سواء بمهام عملي أو حياتي الخاصة، إلا أنه في حقيقة الأمر موجود بشخصية خديجة، والتي تسجل لكم اليوم القليل من أوراقها الإعلامية والقادمة من مسندم".

الكاتبة خديجة بنت سليمان بن عبدالله الشحية، من مواليد محافظة مسندم ولاية خصب، ماجستير موارد بشرية وتسويق، باحثة دكتوراة في الإعلام للسنة الثالثة بجامعة محمد الأول بوجدة المملكة المغربية. وهي معدة برامج إخبارية ومراسلة ميدانية بالهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، حاصلة على جائزة الإجادة الإعلامية في أفضل إعداد للبرامج الإخبارية بملتقى الأسرة الإعلامية الثالث 2018م، إضافة إلى كتابتها للنصوص مسرحية والمقالات الاجتماعية.