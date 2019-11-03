وزارة الصحة وشركة كايزن يوقعان اتفاقية لتطوير نظام الجودة بالمؤسسات الصحية

مسقط - الرؤية

تصوير/ خميس السعيدي

وقّعت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، أمس الأحد، مذكرة تفاهم لتطوير نظام الجودة بالمؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة مع شركة كايزن للإدارة الصحية، ومثّل وزارة الصحة الدكتور مازن بن جواد بن جعفر الخابوري -مدير عام المؤسسات الصحية الخاصة- كما وقّع نيابة عن شركه كايزن رئيس مجلس إدارتها الدكتور سالم بن سعيد بن عبدالله الوهيبي.

وتقوم شركة كايزن بتطبيق مبادرة كايزن للمسؤولية الاجتماعية لتطوير الجودة في المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة تحت إشراف مباشر من المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة وبدعم فني من فريق الشركة.

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها في السلطنة في تقييم الجودة لجميع مقدمي الخدمات الصحيّة في القطاع الخاص من عيادات ومراكز ومستشفيات وصيدليات ومختبرات طبية على اختلاف أنواعها.

وتعتبر شركة كايزن، أول شركة عمانية تدار من قبل طاقم طبي عماني ذي خبرة واسعة تقدم خدمات الجودة والاعتماد الدولي للمؤسسات الصحية. حيث تعتمد مبادرة كايزن في تقييمها على أفضل الممارسات المعتمدة من قبل كايزن اليابانية التي تطبق نظام (5 S) وكذلك قوانين وأنظمة الجودة الصادرة من وزارة الصحة العمانية. بالإضافة إلى معايير التقييم المعتمدة من هيئة الاعتماد العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية التي بدورها تتماشى مع معايير الاعتماد الكندية والأسترالية.