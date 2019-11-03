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ترامب يتعرض لموقفين محرجين خلال أسبوع

الأحد 03 نوفمبر 2019 01:48 م بتوقيت مسقط

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نيويورك - الوكالات

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هتافات مناهضة له من الجمهور خلال مباراة لفنون القتال المختلطة في نيويورك، بعد 6 أيام على موقف مماثل في ملعب في إحدى مباريات البيسبول في واشنطن.

وذكر صحفي من وكالة "فرانس برس" أن دخول ترامب إلى قاعة "ماديسون سكوير غاردن" أمس السبت، أثار صيحات استهجان طغت على التصفيق والتشجيع، كما تظاهر عشرات الأشخاص أمام الصالة الشهيرة.

وجلس ترامب في الصف الثالث مع ابنيه دونالد الابن وإيريك. وكان أحد المتبارين جورج ماسفيدال، وهو من أنصار الرئيس الأمريكي.

وواجه ترامب موقفا مماثلا الأحد الماضي عندما حضر مع زوجته ميلانيا المباراة الخامسة في الدور النهائي لدوري البيسبول في واشنطن.

وبعد الشوط الثالث عرضت كاميرات الفيديو في الملعب صور جنود حاضرين في المدرجات، لكنها تحولت فجأة لتظهر صورة ترامب. وأطلق المشجعون صيحات الاستهجان عندما ظهرت صورة ترامب على شاشة عملاقة.

 

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