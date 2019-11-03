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إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

الأحد 03 نوفمبر 2019 11:19 ص بتوقيت مسقط

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

مسقط - الرؤية

أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية قرارًا يقضي بأن يكون يوم الأحد 13 من ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م  إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل  الصلاة وأزكى السلام للموظفين بالوزارات والهيئات العامة وغيرها من  وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قراراً وزارياً بتحديد إجازة ذكرى المولد النبوي الشريف على أن يكون يوم الأحد 13 من ربيع الأول 1441 هـ الموافق 10 نوفمبر 2019 م  إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل  الصلاة وأزكى السلام،  للعاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص، وأشار القرار إلى أنه يجوز لأصحاب الأعمال والعاملين معهم الاتفاق على تعويض هذه الإجازة إذا اقتضت الضرورة العمل خلالها

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