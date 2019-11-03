ترقب مجتمعي لانتخاب رئيس ونائبي "الشورى".. اليوم

مسقط - الرؤية

يعقدُ مجلس الشورى، صباح اليوم، الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس للفترة التاسعة من بين أعضائه الـ86، وسط ترقب مجتمعي لما ستُسفر عنه الانتخابات الداخلية لأعضاء المجلس.

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية عملاً بنص المادة رقم (58) مكررا (12) من النظام الأساسي للدولة، التي تنظِّم إجراءات الجلسة الاستثنائية، والآلية المتبعة في تنظيم هذه الجلسة، والتي أشارت نصًّا إلى أنَّ مجلس الشورى يجتمع بدعوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس لمثل فترته، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وفصَّلت اللائحة الداخلية للمجلس في المواد من 91 وحتى 98 الإجراءات التنفيذية أثناء انعقاد الجلسة الاستثنائية.