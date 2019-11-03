الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. عمان
  3. الدولة والشورى
  4. عرض الخبر

ترقب مجتمعي لانتخاب رئيس ونائبي "الشورى".. اليوم

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:59 ص بتوقيت مسقط

ترقب مجتمعي لانتخاب رئيس ونائبي "الشورى".. اليوم

مسقط - الرؤية

 

يعقدُ مجلس الشورى، صباح اليوم، الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس للفترة التاسعة من بين أعضائه الـ86، وسط ترقب مجتمعي لما ستُسفر عنه الانتخابات الداخلية لأعضاء المجلس.

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية عملاً بنص المادة رقم (58) مكررا (12) من النظام الأساسي للدولة، التي تنظِّم إجراءات الجلسة الاستثنائية، والآلية المتبعة في تنظيم هذه الجلسة، والتي أشارت نصًّا إلى أنَّ مجلس الشورى يجتمع بدعوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس لمثل فترته، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وفصَّلت اللائحة الداخلية للمجلس في المواد من 91 وحتى 98 الإجراءات التنفيذية أثناء انعقاد الجلسة الاستثنائية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

23 أكتوبر 2016

حزب الله: الباب مفتوح لانتخاب رئيس لبنان نهاية أكتوبر

المزيد

06 سبتمبر 2015

الآلاف يتظاهرون في بيروت تأييدا لانتخاب رئيس لبنان بالتصويت الشعبي

المزيد

26 أكتوبر 2015

العمانيون بمختلف ولايات السلطنة يسطرون ملحمة وطنية في الإقبال على صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في مجلس الشورى

المزيد

30 أكتوبر 2019

جلسة استثنائية لـ"الشورى" لانتخاب الرئيس ونائبيه.. الأحد

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نقاشات المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تبلور "مسودة الأولويات" وسبل تنفيذ المشروعات

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"ضوء أخضر" لإعلان الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".. وتوقعات بتقييم 1.5 تريليون دولار

دولي - اقتصاد

اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

المحليات - ثقافة

الثلاثاء القادم.. "الكتاب والأدباء" تحتفي بالفائزين في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019م

المحليات - ثقافة

استعراض الفرص الاستثمارية بالسلطنة في المنتدى العماني البولندي لتنمية العلاقات التجارية

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة