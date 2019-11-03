بنك مسقط يطرح برنامج "سيارتي" بتسهيلات تمويلية مرنة

مسقط - الرؤية

أطلقَ بنك مسقط العروض والمزايا الخاصة ببرنامج "سيارتي"، تزامنًا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ ومن أهمها: تخفيض أسعار الفائدة بدءًا من 4.9%، وتقديم أقساط شهرية أقل لتسديد القرض مع سرعة إنجاز المعاملة وتأمين على السيارات بأقل الدفعات الشهرية، دون طلب الشيكات المؤجلة، على أن يجري الخصم تلقائيًّا من حساب الزبون شهريا.

ويحرص البنك على تعزيز التعاون مع كافة شركات ووكالات السيارات لتقديم خدمات متميزة لزبائن البنك في كافة محافظات وولايات السلطنة، وتسهيلات مصرفية مرنة بهدف تحقيق حلم الزبائن باقتناء سيارة الأحلام عبر فريق البنك المتخصص والموجود في كافة فروع بنك مسقط المنتشرة في السلطنة.

وقال عبدالله بن تمان المعشني نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط: إنَّ برنامج "سيارتي" يقدم عددًا من المميزات والتسهيلات؛ من بينها: فترة تمويل تصل إلى 8 أعوام، والحصول على التمويل بدون شيكات مؤجلة الدفع بإجراءات مبسطة وميسرة وسريعة، والحرص على إنجاز معاملات الزبائن في وقت قياسي؛ لذلك إذا قام الزبون بتوفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة فإنه سيحصل على موافقة القرض خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

وأضاف المعشني أنه وترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، فإن برنامج "سيارتي" من بنك مسقط يواكب كافة التطورات والمستجدات في عالم السيارات، ونحرص في البنك على تطوير البرنامج بشكل مستمر، وإدخال بعض المزايا والتسهيلات الجديدة حتى يُسهم في تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع. ويحظى البرنامج بإقبال كبير من قبل زبائن البنك والجمهور بشكل عام طوال العام للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يقدمها البنك، مؤكداً ارتفاع مبيعات السيارات خاصة في المناسبات السنوية مثل شهر رمضان المبارك واحتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد.