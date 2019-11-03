الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

بنك مسقط يطرح برنامج "سيارتي" بتسهيلات تمويلية مرنة

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:30 ص بتوقيت مسقط

بنك مسقط يطرح برنامج "سيارتي" بتسهيلات تمويلية مرنة

مسقط - الرؤية

 

أطلقَ بنك مسقط العروض والمزايا الخاصة ببرنامج "سيارتي"، تزامنًا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد؛ ومن أهمها: تخفيض أسعار الفائدة بدءًا من 4.9%، وتقديم أقساط شهرية أقل لتسديد القرض مع سرعة إنجاز المعاملة وتأمين على السيارات بأقل الدفعات الشهرية، دون طلب الشيكات المؤجلة، على أن يجري الخصم تلقائيًّا من حساب الزبون شهريا.

ويحرص البنك على تعزيز التعاون مع كافة شركات ووكالات السيارات لتقديم خدمات متميزة لزبائن البنك في كافة محافظات وولايات السلطنة، وتسهيلات مصرفية مرنة بهدف تحقيق حلم الزبائن باقتناء سيارة الأحلام عبر فريق البنك المتخصص والموجود في كافة فروع بنك مسقط المنتشرة في السلطنة.

وقال عبدالله بن تمان المعشني نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات ببنك مسقط: إنَّ برنامج "سيارتي" يقدم عددًا من المميزات والتسهيلات؛ من بينها: فترة تمويل تصل إلى 8 أعوام، والحصول على التمويل بدون شيكات مؤجلة الدفع بإجراءات مبسطة وميسرة وسريعة، والحرص على إنجاز معاملات الزبائن في وقت قياسي؛ لذلك إذا قام الزبون بتوفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة فإنه سيحصل على موافقة القرض خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

وأضاف المعشني أنه وترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، فإن برنامج "سيارتي" من بنك مسقط يواكب كافة التطورات والمستجدات في عالم السيارات، ونحرص في البنك على تطوير البرنامج بشكل مستمر، وإدخال بعض المزايا والتسهيلات الجديدة حتى يُسهم في تلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع. ويحظى البرنامج بإقبال كبير من قبل زبائن البنك والجمهور بشكل عام طوال العام للاستفادة من المزايا والتسهيلات التي يقدمها البنك، مؤكداً ارتفاع مبيعات السيارات خاصة في المناسبات السنوية مثل شهر رمضان المبارك واحتفالات السلطنة بالعيد الوطني المجيد.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أبريل 2019

بنك مسقط يطلق برنامج "سيارتي" بمزايا جذابة وتسهيلات تمويلية مرنة

المزيد

09 يوليو 2017

"ميثاق للصيرفة الإسلامية" يدشن منتج "تمويل السفر" بتسهيلات ومزايا مصرفية مرنة

المزيد

05 أكتوبر 2015

بنك مسقط يمدد عروض ومزايا برنامج "سيارتي" حتى نهاية ديسمبر 2015

المزيد

26 يونيو 2016

تنامي الإقبال على التسهيلات المصرفية من بنك مسقط ضمن برنامج "سيارتي" لتمويل المركبات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نقاشات المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تبلور "مسودة الأولويات" وسبل تنفيذ المشروعات

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"ضوء أخضر" لإعلان الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".. وتوقعات بتقييم 1.5 تريليون دولار

دولي - اقتصاد

اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

المحليات - ثقافة

الثلاثاء القادم.. "الكتاب والأدباء" تحتفي بالفائزين في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019م

المحليات - ثقافة

استعراض الفرص الاستثمارية بالسلطنة في المنتدى العماني البولندي لتنمية العلاقات التجارية

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة