إيران تعيد بناء شبكة الكهرباء السورية.. وتركيا تعيد سجناء "داعش" لبلادهم

عواصم - رويترز

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أمس إن تركيا ستعيد أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية المعتقلين إلى بلادهم في الوقت الذي شكا فيه من التقاعس الأوروبي بشأن هذه المسألة.

وقال صويلو عن الموقف الأوروبي الذي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء "هذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا وغير مسؤول أيضاً... سنرسل أعضاء داعش المعتقلين إلى بلادهم". وقد اعتقلت تركيا بعض أعضاء الدولة الإسلامية الفارين في شمال شرق سوريا خلال الشهر الماضي بعد أن بدأت هجوما عسكريا هناك.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 30 آخرين أمس إثر انفجار سيارة في سوق بمدينة تل أبيض السورية الواقعة على الحدود مع تركيا.

وقال المرصد إن مقاتلين مؤيدين لتركيا ومدنيين ضمن القتلى والمصابين في الانفجار. ووصفت وكالة الأناضول الحادث بأنه هجوم بقنبلة. وشهدت المدينة بعضاً من أعنف المعارك منذ بدأت تركيا توغلها العسكري ضد فصائل كردية مسلحة في شمال شرق سوريا الشهر الماضي.

وعلى جانب آخر، ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن إيران أبرمت اتفاقا مبدئيا مع سوريا أمس لإعادة بناء شبكة الكهرباء السورية حيث تسعى طهران لتعميق دورها الاقتصادي في سوريا بعد أعوام من الحرب الأهلية هناك.

وذكرت الوكالة أن وزيري الكهرباء في البلدين وقعا مذكرة تفاهم في طهران تشمل تشييد محطات كهرباء وخطوط نقل وتقليص الخسائر في شبكة الكهرباء السورية وإمكانية ربط شبكة الكهرباء بالبلدين عبر العراق.

ولم يذكر التقرير قيمة الاتفاق. ونقلت الوكالة عن وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي قوله إن شبكة الكهرباء السورية تعرضت لتلفيات بنسبة 50 بالمئة مضيفا أن "دور إيران مهم" في إعادة بنائها.

وتتطلع الحكومة السورية إلى أن تلعب البلدان الصديقة مثل إيران وروسيا والصين دورا رئيسيا في إعادة إعمار البلاد مع قرب دخول الحرب الأهلية عامها التاسع.

ومنذ 2012 على الأقل تقدم إيران دعما عسكريا مهما لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد مما ساعد نظامه في استعادة السيطرة على أنحاء من البلاد. ويقول خبراء إيرانيون إن طهران تأمل الآن أن تحصد مكاسب مالية.