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اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

السبت 02 نوفمبر 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

بندر سري بكاوان- العمانية

دشنت سفارة السلطنة في بروناي دار السلام ركنا للإصدارات العُمانية بمكتبة جامعة بروناي للتكنولوجيا، باسم العالم العُماني أبو محمد عبدالله بن محمد الأزدي المعروف بـ"ابن الذهبي"، وذلك تعزيزاً لعلاقات التعاون الثقافي بين السلطنة وبروناي دار السلام.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري سفير السلطنة المعتمد لدى بروناي دار السلام إنّ إنشاء ركن ابن الذهبي للإصدارات العُمانية جاء في إطار سعي السفارة لمواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين سلطنة عُمان وبروناي دار السلام في مجال التعاون الثقافي والمجالات ذات الصلة، ودعم المبادرات التي تطلقها الحكومة البروناوية لتشجيع الشباب على تبني ثقافة القراءة والاطلاع، من خلال إثراء المكتبات الوطنية بأصناف مختلفة من الكتب التي تغطي شتى مجالات المعرفة. وأوضح سعادته أنّ ركن ابن الذهبي للإصدارات العُمانية يحتوي على أكثر من (180) إصدارًا تتناول إسهامات العلماء، والمفكرين، والباحثين العُمانيين في إثراء الإنتاج الفكري والعلمي، بما يلبي احتياجات طلبة العلم والباحثين في العديد من صنوف المعرفة، خاصة بما يتعلق بالشأن العُماني، وتستهدف السفارة الوصول بإجمالي إصدارات الركن إلى خمسمائة (500) إصدار ذات صلة بالتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعة. وأوضح سعادة السفير بأنّه تمت تسمية ركن الإصدارات العُمانية باسم الطبيب والفيزيائي العُماني عبدالله بن محمد الأزدي الصحاري الملقب بابن الذهبي، عرفاناً بإسهاماته ومكانته العلمية. وذكر سعادته بأنه من بين الإصدارات المهداة لمكتبة الجامعة كتاب "الماء"، الواقع في ثلاثة مجلدات الذي اشتهر به ابن الذهبي بوصفه أول معجم لغوي يتناول المصطلحات الطبية النظرية والعملية، والأمراض والعلل، وعلاجاتها، والأدوية وبعض تراكيبها، والنباتات باللغة العربية.

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