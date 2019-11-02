السبت, 02 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

قراءات نقدية معمقة لأبرز الإصدارات الأجنبية في العدد الجديد من "مراجعات"

السبت 02 نوفمبر 2019 08:09 م بتوقيت مسقط

قراءات نقدية معمقة لأبرز الإصدارات الأجنبية في العدد الجديد من "مراجعات"

 

الرؤية - مريم البادية

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع جريدة الرؤية الملحق الشهري "مُراجعات" لشهر أكتوبر، والذي تضمن العديد من المقالات في مجال الدين والاقتصاد والثقافة، وكذلك عددا من الإصدارات العالمية الجديدة.

وكتب هلال الحجري في الصفحة الأولى من الملحق عن أحد الشعراء الذين أثرت الثقافة العربية في شعرهم وهو صموئيل لوفر، الشاعر والروائي والكاتب المسرحي والرسام، وكاتب الأغاني الأيرلندي. وذكر الحجري أن لوفر كان غزير الإنتاج في هذه المجالات الإبداعية، وقد شهد له النقاد بالعبقرية والتميز فيها، إضافة إلى أنّه انتصر في أغانيه وبورتريهاته لطبقة الفلاحين والفقراء في إيرلندا. وحاول الحجري رصد صورة العرب في قصائد الشعر الانجليزي من خلال القصيدة التي كتبها لوفر المسماة بـ"العربي".

ومن أبرز قراءات هذا العدد كتاب: "الاحتكاكات التجارية العالمية: صعود وسقوط الدول الكبرى" للمؤلف رن تسه بينغ، المكون من 300 صفحة والذي ترجمه الكاتب حسام مغربي وهو باحث ومترجم عربي مقيم في الصين. وكتاب "التيسير الكمي للناس" للمؤلف فرانسيس كوبولا في 140 صفحة وترجمه الكاتب محمد السالمي. وكتاب "الخروج من الفوضى أزمات المتوسط والشرق الأوسط" للمؤلف جيل كيبل في 416 صفحة والذي ترجمه عز الدين عناية وهو أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا، وغيرها من الإصدارات.

وتضمّنت خاتمة الملحق أبرز الإصدارات العالمية الجديدة مثل كتاب "الاقتصاد السمعي البصري الجديد" للمؤلف ألان لو ديبيردر، المنشور باللغة الفرنسية، وكتاب "ميراث الأنوار" للمؤلف أنطوان ليلتي والذي جاء باللغة الفرنسية أيضًا، وفي حدود 416 صفحة، وغيرها من الإصدارات العالمية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أكتوبر 2019

قضايا التكنولوجيا والأخلاق والسياسة ضمن العدد الجديد من "مراجعات"

المزيد

01 سبتمبر 2019

عدد جديد من "مراجعات" لأبرز الكتب العالمية

المزيد

04 مايو 2019

عدد جديد من "مراجعات" لأبرز إصدارات الكتب

المزيد

18 أكتوبر 2016

قراءات نقدية في مجموعة إشراق النهدية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

نقاشات المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تبلور "مسودة الأولويات" وسبل تنفيذ المشروعات

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"ضوء أخضر" لإعلان الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".. وتوقعات بتقييم 1.5 تريليون دولار

دولي - اقتصاد

اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

المحليات - ثقافة

الثلاثاء القادم.. "الكتاب والأدباء" تحتفي بالفائزين في جائزة الإبداع الثقافي لأفضل إصدارات 2019م

المحليات - ثقافة

استعراض الفرص الاستثمارية بالسلطنة في المنتدى العماني البولندي لتنمية العلاقات التجارية

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة