قراءات نقدية معمقة لأبرز الإصدارات الأجنبية في العدد الجديد من "مراجعات"

الرؤية - مريم البادية

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع جريدة الرؤية الملحق الشهري "مُراجعات" لشهر أكتوبر، والذي تضمن العديد من المقالات في مجال الدين والاقتصاد والثقافة، وكذلك عددا من الإصدارات العالمية الجديدة.

وكتب هلال الحجري في الصفحة الأولى من الملحق عن أحد الشعراء الذين أثرت الثقافة العربية في شعرهم وهو صموئيل لوفر، الشاعر والروائي والكاتب المسرحي والرسام، وكاتب الأغاني الأيرلندي. وذكر الحجري أن لوفر كان غزير الإنتاج في هذه المجالات الإبداعية، وقد شهد له النقاد بالعبقرية والتميز فيها، إضافة إلى أنّه انتصر في أغانيه وبورتريهاته لطبقة الفلاحين والفقراء في إيرلندا. وحاول الحجري رصد صورة العرب في قصائد الشعر الانجليزي من خلال القصيدة التي كتبها لوفر المسماة بـ"العربي".

ومن أبرز قراءات هذا العدد كتاب: "الاحتكاكات التجارية العالمية: صعود وسقوط الدول الكبرى" للمؤلف رن تسه بينغ، المكون من 300 صفحة والذي ترجمه الكاتب حسام مغربي وهو باحث ومترجم عربي مقيم في الصين. وكتاب "التيسير الكمي للناس" للمؤلف فرانسيس كوبولا في 140 صفحة وترجمه الكاتب محمد السالمي. وكتاب "الخروج من الفوضى أزمات المتوسط والشرق الأوسط" للمؤلف جيل كيبل في 416 صفحة والذي ترجمه عز الدين عناية وهو أكاديمي تونسي مقيم في إيطاليا، وغيرها من الإصدارات.

وتضمّنت خاتمة الملحق أبرز الإصدارات العالمية الجديدة مثل كتاب "الاقتصاد السمعي البصري الجديد" للمؤلف ألان لو ديبيردر، المنشور باللغة الفرنسية، وكتاب "ميراث الأنوار" للمؤلف أنطوان ليلتي والذي جاء باللغة الفرنسية أيضًا، وفي حدود 416 صفحة، وغيرها من الإصدارات العالمية.