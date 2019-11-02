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افتتاح معرض "مدن وتفاصيل" للمصورة أمامة اللواية في بيت الزبير

السبت 02 نوفمبر 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

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مسقط- الرؤية

 

افتتح في بيت الزبير معرض "مدن وتفاصيل" للمصورة أمامة اللواتية، الذي يأتي بالتزامن مع "يوم المدن العالمي" الذي تحتفل به السلطنة مع بقية دول العالم.

رعى حفل الافتتاح في بيت الدلاليل الفنان العماني الرائد حسن مير، الذي طاف مع الحضور عبر أكثر من خمسين لوحة بأكثر من ثلاثين مدينة عربية وعالمية، وتعرفوا على تفاصيل الأزقة والحواري فيها، ويعد هذا المعرض هو الأول لأمامة اللواتية التي عرفتها الساحة الثقافية ككاتبة لقصص الأطفال وباحثة في هذا الشأن.

وحول المعرض قالت أمامة، إنّ شغفها بالتصوير منذ أن كنت طالبة في تخصص الصحافة والإعلام بجامعة السلطان قابوس، دفعها لحمل الكاميرا باستمرار في تجوالها بأكثر من 30 دولة سواء من أجل الدراسة أو السياحة أو المشاركة في المؤتمرات العلمية.

وأضافت أنها مع الوقت أدركتُ أنها لم ترغب في تقديم تلك الصور المبهرة التي يقدمها المصورون المحترفون، أو حتى تلك المعالم المشهورة في المدن التي زُرتها، ببساطة لأنها كانت تصور ما أحبّته ولو كان شيئا عاديا.

وتابعت: "صورت كل تلك التفاصيل والأركان والزوايا التي لا نلتفت إليها ونحن في طريقنا مأخوذين بتلك المعالم العالمية، أحب التركيز على أذواق الناس في طريقة تزيين شرفاتهم، في ألوان أبواب وجدران منازلهم، في الجمال الذي يخلقه البسطاء والعاديون وليس فقط المهندسون والمصممون والفنانون".

وعن تيمة المعرض قالت: "أحب الأزقة والقرى والطبيعة كما أنجذب إلى التصاميم الهندسية العريقة وطريقة دمجها بالمعمار الحديث ومدى تناغمها مع البيئة من حولها، أي كيف يتناغم هذا البناء المعماري مع النهر الذي يجاوره، كيف ينسجم مع البيئة الجبلية أو الصحراوية، وكيف يحترم المسطحات والأراضي الخضراء والغابات من حوله".

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