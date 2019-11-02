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النادي الثقافي يعقد ندوة "أدب الخيال العلمي للناشئة.. قراءات في نماذج"

السبت 02 نوفمبر 2019 07:49 م بتوقيت مسقط

النادي الثقافي يعقد ندوة "أدب الخيال العلمي للناشئة.. قراءات في نماذج"

 

الرؤية – مسقط


ينظم النادي الثقافي ندوة بعنوان "أدب الخيال العلمي للأطفال.. قراءات في نماذج" يوم الثلاثاء المقبل، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا في قاعة المحاضرات في مقره بالقرم، ضمن جهود النادي الثقافي في دراسة أدب الخيال العلمي للناشئة ونقده، وتسليط الضوء على مدى تأثير هذا الأدب على المجتمع العربي بشكل عام والمجتمع العُماني بشكل خاص.

تبدأ الندوة، والتي سيشارك فيها نخبة من الباحثين المتخصصين والمهتمين من داخل السلطنة وخارجها، بكلمة افتتاحية تلقيها الدكتورة عزيزة الطائي عضو مجلس إدارة النادي الثقافي.

وتتضمن الندوة ثلاث جلسات عمل، تترأس الجلسة الأولى الكاتبة أمامة اللواتي، حيث يلقي الدكتور طالب عمران من سوريا وهو المتحدث الرئيس بالندوة الورقة الأولى بعنوان "نشأة وطبيعة أدب الخيال العلمي"، بينما يتناول الجزء الثاني من الجلسة شهادة إبداع يقدمها الكاتب محمد قرط الجزمي من السلطنة بعنوان "الخيال في بوتقة علمية" ثم شهادة من الكاتب والرسام سعيد الغريبي بعنوان "ملكة الخيال".

وتدير الجلسة الثانية ماجدة الهنائية، حيث تقدم الدكتورة صباح عيسوي من السعودية ورقتها الأولى بعنوان "أدب الخيال العلمي بين ثقافتين: مقاربة نسوية للرواية الأمريكية والخليجية"، أما الورقة الثانية فتحمل عنوان "أدب الخيال العلمي بين العلمية واليوتوبيا" تقدمها الدكتورة وفاء الشامسي من السلطنة. بعد ذلك تعقد جلسة نقاشية مع مجموعة من اليافعين حول قراءاتهم في أدب الخيال العلمي وتصوراتهم عنه، يديرها الأستاذ أحمد الراشدي من السلطنة. والدعوة العامة لكل المهتمين والمختصين بأدب الناشئة وأدب الخيال العلمي.

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