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بالفيديو.. .. سعودي يختطف مواطنا باستخدام سلاح رشاش والشرطة تضبطه

السبت 02 نوفمبر 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. .. سعودي يختطف مواطنا باستخدام سلاح رشاش والشرطة تضبطه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر شابا يختطف آخر تحت تهديد السلاح في أحد أحياء العاصمة الرياض.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول المختطِف وهو يهدد ضحيته باستخدام سلاح رشاش، ويحتجزه في صندوق السيارة الخلفي بالقوة رغم توسل الأخير، قبل أن يقود سيارة المختطَف وينسحب من المكان صوب وجهة مجهولة.

وقوبل الفيديو بردود فعل منددة على مواقع التواصل السعودية، حيث طالب كثيرون بتوفير الأمن للمواطنين، مستغربين وقوع هجمات مثل هذه في أحياء عاصمة المملكة.

وبعد ساعات من انتشار مقطع الفيديو، أصدرت شرطة منطقة الرياض بيانا أكدت فيه صحة ما تم تداوله بشأن الحادث.

وجاء في البيان أن أحد الأشخاص "قام بإشهار سلاح ناري من نوع "رشاش" على آخر وقام بتهديده ووضعه بالقوة داخل الصندوق الخلفي لمركبة بيضاء بأحد الشوارع العامة بمنطقة "لبن" غربي العاصمة الرياض".

وأعلنت الشرطة أنها تمكنت بعد القيام بالمتابعات الأمنية الضرورية من إلقاء القبض على المختطِف، وعلى شخصين آخرين ساعداه في ارتكاب الجرم.

كما نشر موقع "هاشتاج السعودية" مقطع فيديو يظهر قوات الأمن وهي تحتجز السيارة التي استخدمت في عملية الاختطاف، من دون إعطاء أي تفاصيل عن ملابسات الحادث ولا أسباب تهديد المواطن السعودي واختطافه.

 

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