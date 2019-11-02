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تعرف على الملابس التي تعرضك للعقوبة في السعودية

السبت 02 نوفمبر 2019 04:08 م بتوقيت مسقط

تعرف على الملابس التي تعرضك للعقوبة في السعودية

 

 

قالت السلطات السعودية، إن ما يتم تداوله حول توقيع مخالفة على من يرتدي "الشورت" ضمن نظام "المحافظة على الذوق العام" غير صحيح.

وقالت مصدر لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن ارتداء "الشورت" ليس مخالفة تستوجب الغرامة المالية.

وشدد المصدر للصحيفة على أن المادتين السابعة والتاسعة من لائحة "المحافظة على الذوق العام" تنصان على معاقبة كل مخالف بما ينص عليه في جدول المخالفات.

وأكد المصدر لصحيفة "عكاظ" ضرورة أن تكون محاضر الضبط مكتملة البيانات وتتضمن اسم مرتكب المخالفة وبياناته الشخصية ورقم هاتفه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخها، كما يجب أن يدون بالمحضر أسباب إيقاع العقوبة ومعلومات وأسماء من قام بضبط المخالفة وأرقام هوياتهم وتوقيعهم بشكل واضح ومقروء.

وبين المصدر أن مخالفات المحافظة على الذوق العام الخاصة بجانب اللباس تشير إلى ارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، وارتداء ملابس في الأماكن العامة تحمل عبارات أو صورا أو أشكالا تخدش الحياء أو الذوق العام، أو تحمل أشكالا فيها إثارة للعنصرية أو النعرات أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية.

وأشار المصدر إلى أنه تم أيضا تحديد قواعد اللباس في الأماكن العامة لزوار المملكة، التي نصت على منع الملابس كاشفة الصدر والقصير فوق الركبة والكاشفة للجسد.

 

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