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إسقاط طائرة تجسس أمريكية قرب الحدود السعودية

الجمعة 01 نوفمبر 2019 02:04 م بتوقيت مسقط

إسقاط طائرة تجسس أمريكية قرب الحدود السعودية

 

عواصم - الوكالات

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية الصنع من طراز "سكان إيغل"، قرب الحدود السعودية.

ونشر المتحدث العسكري في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: "إسقاط طائرة تجسس أمريكية في خطوط التماس قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية".

وأضاف بأن الطائرة الأمريكية التي تم إسقاطها نوع سكان إيغل وكانت تقوم بمهام تجسسية.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، فجر اليوم الجمعة، إلحاق خسائر في صفوف جماعة (الحوثيين)، جراء قصف شنته في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "المدفعية قصفت مواقع للحوثيين في وادي سبلة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأضاف أن "القصف أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين".

في السياق ذاته، ذكر الجيش أن "القوات أحبطت محاولة تسلل للحوثيين، باتجاه جبل قشعان الاستراتيجي وتبة السلام في خب والشعف، وكبدتهم خسائر بشرية".

 

المصدر : سبوتنيك

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