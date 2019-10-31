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يجوب المدينة مرتين بلا فائدة

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

يجوب المدينة مرتين بلا فائدة

 

أسامة حداد | مصر

 

الزحام ليس مزعجًا،

والعدوانية

ﻻ تعني أن قتلةً هبطوا فجأةً،

وحماقاتي مستمرة،

من قميصٍ إلى آخر،

ومن حذاءٍ إلى قبعةٍ،

أحاول التقاط صور غرائبية

لأشباحٍ كانوا يعيشون هنا

وبيوتٍ أختفت أبوابها،

واترقب مطاردةً مثيرةً

بين شرطي من القوات الخاصة

وصغيرةٍ سرقت برتقالةٍ،

وإصابة سيارة أجرة بخدوشٍ متنوعةٍ،

دون إغفال بنطالٍ ضيقٍ

يمنح بهجةً ﻷغنيةٍ حزينةٍ جدًا...

ﻻ شيء يثير مشاعر الكراهية،

والأغنيات العاطفية تحرك الشفقة الضائعة،

الطرقات هشةٌ،

والبنايات تبول بلا حفاظاتٍ،

المقاهي كدمةٌ في وجهٍ دميمٍ،

الأقنعة لا تجد وجوهًا تصلح من أجلها،

العالم ليس سيئًا،

والحياة ﻻ تحتمل المزيد من الفراغ.

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