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11 مؤسسة في ملتقى الشراكة المجتمعية الأول بمدرسة الخوارزمي بالبريمي

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

11 مؤسسة في ملتقى الشراكة المجتمعية الأول بمدرسة الخوارزمي بالبريمي

 

البريمي- سيف المعمري

نظمت مدرسة الخوارزمي للتعليم الأساسي (5 -7) بالبريمي، ملتقى الشراكة المجتمعية الأول، تحت رعاية الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة للمديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة البريمي، بمشاركة 11 مؤسسة بهدف نشر التوعية بأهمية الشراكة المجتمعية.

وهدف الملتقى إلى تعريف أولياء الأمور والطلاب على المقصود بالشراكة المجتمعية وما هي أهدافها أو النتائج المرجوة منها؛ حيث انطلقت فعاليات الملتقى بكلمة لمدير المدرسة سيف الغيثي قال فيها اجتمعنا اليوم لنشترك معا يدا بيد لنكوّن معا شخصية أبنائنا الطلبة، البناء السليم.

وأكدت السدية دور المؤسسات في الخدمة والشراكة المجتمعية بين وزارة التربية والتعليم وبين باقي المؤسسات في المجتمع المحلي ودعتهم إلى بذل وتقوية هذه الشراكات مع مختلف المدارس بالمحافظة وهذا كله ينصب في العملية التعليمية التربوية ولمصلحة الطلاب. وافتتحت السدية الملتقى وتجولت بين أركانه؛ حيث تعرفت على الخدمات التي تقدمها المؤسسات.

وصاحب الملتقى عدد من المحاضرات النظرية والتطبيقية، نفذتها المؤسسات المشاركة مثل المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه وجامعة البريمي وإدارة الدفاع المدني والإسعاف والادعاء العام والمديرية العامة للخدمات الصحية ودائرة الصناعات الحرفية وإدارة السياحة.

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