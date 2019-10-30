العوفي يكرم الفائزين بمسابقة مهرجان التمور العمانية السابع للتصوير الضوئي

مسقط – الرؤية

كرم معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية أمس الفائزين بمسابقة مهرجان التمور العمانية السابع للتصوير الضوئي، وتتمحور حول النخلة ومنتجاتها ومشتقاتها وعلاقتها بالإنسان. ونظمت المسابقة وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع جمعية التصوير الضوئي على هامش فعاليات المهرجان بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

وأسفرت نتائج المسابقة عن حصول المصور الفوتوغرافي هيثم بن خميس الفارسي على "المركز الأول" وجاء في المركز الثاني عدنان بن لال بخش البلوشي وحصل المصور قاسم بن محمد الفارسي على "المركز الثالث" أما المركز الرابع فذهب لنمارق حميد اللمكي وفي "المركز الخامس" نضال بن ناصر السالمي.

وحظيت مسابقة التصوير الضوئي لمهرجان التمور العمانية السابع بمشاركة واسعة من المصورين العمانيين تجلت نتائجها في الحصول على صور تتسم بالجمال والروعة.

ويختتم اليوم مهرجان التمور العمانية السابع. ويعد حدثا زراعيا مهما وينظم سنويا برعاية وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة".