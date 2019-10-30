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وفد من "غرفة مسندم" لاستكشاف الفرص التجارية بالصين

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 07:17 م بتوقيت مسقط

وفد من "غرفة مسندم" لاستكشاف الفرص التجارية بالصين

 

خصب – العمانية

 

توجه أمس وفد من أصحاب وصاحبات الأعمال من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم إلى مدينة جوانزو في زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية تستمر عدة أيام بهدف استكشاف الفرص التجارية والدخول في شراكات ووكالات تجارية لعدد من المنتجات الصينية.

ويرأس الوفد التجاري خالد بن محمد بن علي الشحي نائب رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم، ويضم الوفد في عضويته 25 من أصحاب وصاحبات الأعمال بمحافظة مسندم يمثلون قطاعات مواد البناء والمقاولات وتجارة الإلكترونيات والاستيراد والتصدير وتجارة التجزئة وقطاع السياحة والخدمات.

وقال خالد الشحي رئيس الوفد إن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على التجربة الصينية الرائدة عالميًّا في مجال التصنيع وبحث إمكانية إقامة علاقات وشراكات وإيجاد وكالات استيراد للمنتجات وتوزيعها بالسوق المحلي. ولتحقيق هذا الهدف قام فرع غرفة تجارة وصناعة مسندم بإعداد برنامج للزيارة يتضمن زيارة عدد من المواقع والمنشآت التجارية حسب تخصصات الوفد التجاري العماني والالتقاء بعدد من المسؤولين بالشركات الصينية العاملة في قطاع التصنيع من خلال زيارة المصانع الخاصة بالمواد الصحية ومواد البناء والإنارة والأثاث والإلكترونيات والمعدات والأدوات التي تعمل بالطاقة الشمسية، كم يزور الوفد "معرض كانتون الدولي" بهدف الاطلاع على المنتجات الصينية والتعرف على المجالات الاستثمارية المتاحة كفرص الاستيراد من المنتجات المختلفة.

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