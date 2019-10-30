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"الوطني للأعمال" يوقع عقدا لاحتضان 4 مؤسسات صغيرة ومتوسطة

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

"الوطني للأعمال" يوقع عقدا لاحتضان 4 مؤسسات صغيرة ومتوسطة

مسقط – الرؤية

وقع المركز الوطني للأعمال، التابع للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، عقدا لاحتضان 4 مؤسسات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من الخدمات المقدمة من حاضنتي المركز و"ريادة"، وهي شركة الأستوديو الكلاسيكي، مؤسسة الكون الأخضر، مؤسسة حزم الطاقة، ومؤسسة بدل للتجارة.

وتعد شركة الاستوديو الكلاسيكي شركة عمانية رائدة في مجال الإعلام والتسويق، ومتخصصة في التصوير والتصميم والإنتاج الفني، حيث تأسست في مارس 2017 عبر تقديم خدمات ذات جودة عالية تساهم في إثراء المحتوى المرئي للعملاء والتركيز على استغلال أحدث التقنيات والخبرات التي تساهم في إنتاج الأعمال بمستوى عالي من الجودة.

أمّا مؤسسة الكون الأخضر فتتمثل رؤيتها في استخدام الأفضل في الطبيعة لجعل الكوكب مكانًا أكثر استدامة للعيش فيه، حيث تهدف المؤسسة إلى تحسين البيئة عن طريق الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وفي الوقت نفسه، إفادة الصناعة والمجتمع من الطاقة الكفوءة والرخيصة، وتكرس المؤسسة الطاقة المتجددة والحلول البيئية للحفاظ على استدامة موارد الطاقة.

وتقدم خدمات "إي بي سي" كاملة مما يعني القيام بالشراء والبناء الهندسي والإنشاء لأي مشروع شمسي من خلال العمل على عدة أنواع من مصادر الطاقة المتجددة، وبالتحديد التركيز على الأنظمة الشمسية التي تشمل على المتصلة بالشبكة والمنفصلة عن الشبكة وأنظمة سخانات المياه بالطاقة الشمسية، البطاريات الشمسية، أجهزة تكييف الهواء بالطاقة الشمسية، أضواء بالطاقة الشمسية، حلول هجينة مثل الطاقة الشمسية، مولد ديزل أو طاقة  شمسية، الرياح، بطاريات أو أي مجموعات أخرى، حيث إنّ مؤسسة الكون الأخضر قادرة على تصميم تركيب وتشغيل أي نظام طاقة كهروضوئية شمسية بأي حجم.

أمّا مؤسسة حزم الطاقة فتعمل على توفير نشر شبكة الجيل الخامس للإنترنت ومجال الانترنت الاشياء والإلكترونيات الذكية. وتقوم مؤسسة بدل للتجارة عبر الموقع الإلكتروني (badals.com) بتمكين المستخدم من الوصول لتشكيلة واسعة من المنتجات وشرائها عبر الموقع عبر البطاقة لتصل إلى باب منزله، وهو أول موقع تسوق إلكتروني بالسلطنة منذ 2011، ويسعى الموقع إلى التطوير المستدام للخدمة ودخول أسواق جديدة مع استمرار توفير خدمة سريعة ومتميزة للمستخدم.

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