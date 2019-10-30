جوائز من "صحار الدولي" للمشاركين في "جلسات ملهمون"

مسقط - الرؤية

رعى صحار الدولي النسخة الثالثة من ندوة "جلسات الملهمون"، التي تعد إحدى أهم المنصّات التي تستهدف إلهام شباب المستقبل، ونظمتها شركة كوتش فور تشينج، بهدف تعريف الشباب بموضوع الإلهام من منظور علمي فضلاً عن آثاره الجانبية، وأقيمت الندوة تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس جامعة السلطان قابوس.

وقال مازن بن محمود الرئيسي مساعد مدير عام أول – ورئيس قسم التسويق وتجربة الزبائن لصحار الدولي: نهدف إلى تمكين الناس من تحقيق الفوز، ونحرص على استمرار دعمنا للمبادرات التي تلامس حياة الشباب وإلهامهم؛ الأمر الذي يثمر في تعزيز مشاركتهم وإسهاماتهم المجتمعية على المدى الطويل. وتمتلك السلطنة عددًا كبيرًا من الشباب الموهوبين، وبدورنا نشيد بعمل المنظمين لهذه الندوة.

وقد استهل المنتدى برنامجه بكلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة لمياء الحاج، أستاذ مساعد في قسم الأحياء بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس، وتلى ذلك تكريم الشركات الداعمة للمنتدى، وتسلّم التكريم نيابة عن صحار الدولي مازن بن محمود الرئيسي مساعد مدير عام أول – ورئيس قسم التسويق وتجربة الزبائن لصحار الدولي.

وألقى الضيوف المتحدثون كلمات ملهمة سلطت الضوء على المنظور العلمي حول مفهوم الإلهام، وقد استضاف المنتدى حلقة نقاش عقبتها فقرة للإجابة عن أسئلة الحضور، حيث شهدت الفقرة العديد من الأسئلة التي طرحها الشباب. وقبيل اختتام المنتدى والتقاط الصورة الجماعية للمشاركين، أجرى صحار الدولي سحوبات للحضور بجوائزة إجمالية بقيمة 500 ريال عماني لخمسة فائزين.

وبدوره، يؤكد صحار الدولي على التزامه المستمر نحو تعزيز وتطوير الكوادر الوطنية من خلال المشاركة ودعم الفعاليات المتعلقة بهذا المجال. وقد أطلق البنك مبادرات هامة مثل برنامج "طموحي" لتعزيز مهارات الشباب العماني، مما مكن الخريجين الشباب العمانيين من إطلاق العنان لإمكانياتهم، وصقل مهاراتهم، وتعزيز فرص توظيفهم. وفي هذا الصدد، تعتبر رعاية البنك لندوة "جلسات الملهمون" إنجازا آخرا يقع تحت مظلة صحار الدولي الرائد في دعم المبادرات التي تركز على فئة الشباب وتشجع على التفكير الابتكاري، وروح المبادرة والتنمية الشاملة لشباب هذا الوطن.