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بالفيديو.. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بأمريكا

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:14 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بأمريكا

 

كاليفورنيا

قتل 3 أشخاص في إطلاق نار وقع داخل أحد المنازل في مدينة لونج بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أثناء الاحتفال بعيد الهالوين.

وقال جاك هيفلين، المتحدث باسم هيئة الإطفاء في لونغ بيتش، إن إطلاق النار تسبب في "مقتل 3 رجال وإصابة 9 آخرين، لم يتم تحديد ظروفهم الصحية بعد".

وأضاف أن إطلاق النار وقع في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وصنفته السلطات على أنه واقعة "إطلاق نار جماعي".

ونقلت الصحيفة عن بعض سكان الحي، حيث وقع الحادث، إنه تم سماع دوي إطلاق نحو 20 عيار ناري.

وتنتشر في الولايات المتحدة الاحتفالات في اليوم الأخير وقبل الأخير من أكتوبر من كل عام، والتي تقام بمناسبة عيد الهالوين، أو كما يطلق عليه العرب "عيد الهلع أو الرعب".

 

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