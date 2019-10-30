فتيحة عبد الرحمن بڨة | الجزائر
حدثيني يا حروفي
كيف مرآتي تناغي الصمت في ليلي الحزين
كيف كحلي يسرق النور ويذوي
في بريق العين يكسوه ... السواد
كيف لون الورد يذل
في خدودي ...
في عيوني
ينزوي تحت الرماد ...
ويجاري صبر عمرٍي
يالـــ عمرٍ من سهاد ...
كيف للأوهام تدنو، تعتلي تغشى فصولي
تمسح البسمة... من فجري الهزيل
وتعودي يا حروفي... مثل سحرٍ
ترسميني...
تبعثيني من جفاف
زهرة من ياسمين
تسكبيني شربة عذب المعاني
تسكنيني... تقرَبيني
تمسحين الدمع عني...
يا حروفي
تلبسين التيه... شدوا
تمنحيني حق عمرٍ... من جديدٍ
كالفراش الزهو في بهو الحقولِ
كالنجوم الشامخات..
كالعبير الغر ... إن لاح نسيمٌ
كالأماني الحالمات...
كالأنا طفلٌ... شقي
يصعد الغصن يغني... الأمنياتِ
كالأنا أدنو كطيفٍ أنهل الشربة من بئرٍ معينٍ
كالأماني الحالماتِ...
يا حروفي
أنتِ أرجعتِ لذات الذاتِ... ذاتي