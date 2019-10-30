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أهلي سداب يتأهل للأدوار النهائية بكأس جلالة السلطان للهوكي

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

أهلي سداب يتأهل للأدوار النهائية بكأس جلالة السلطان للهوكي

مسقط - العمانية

 تأهل أهلي سداب حامل اللقب إلى الأدوار النهائية ببطولة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي 2019م بعد فوزه على الشباب 7 / 1 في إطار منافسات المجموعة الثالثة.

وتبقت مباراة واحدة في المجموعة تجمع مرباط بالشباب على ملعب الهوكي بمجمع السعادة الرياضي في أول نوفمبر المقبل لتحديد ثاني المجموعة الذي سيحصل على فرصة دخول دورة الأمل بجانب ثالث المجموعتين الأولى والثانية وتختتم المباريات التمهيدية في 2 نوفمبر المقبل، وستتأهل 6 أندية للأدوار النهائية للبطولة، حيث سيتأهل أول وثاني المجموعة الأولى ومتصدر المجموعة الثالثة مباشرة، فيما تتنافس على البطاقة الأخيرة ثلاثة أندية في دورة الأمل وهي الأندية التي تأتي في ثالث المجموعة الأولى وثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثالثة.

وسيشهد الأسبوع الأخير من البطولة منافسة قوية على تحديد المراكز المتأهلة بعد أن ضمن حامل اللقب أهلي سداب التأهل، إضافة إلى السلام الذي حقق فوزين في المجموعة الأولى، وتقام المباريات التمهيدية على ثلاثة ملاعب حسب القرعة المطلقة والتي تطبق لأول مرة في بطولة الكأس.

 

 

 

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