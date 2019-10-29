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السريرية تستعرض "معالجة وسائل الإعلام لقضايا المرأة" في كتاب جديد

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:43 م بتوقيت مسقط

السريرية تستعرض "معالجة وسائل الإعلام لقضايا المرأة" في كتاب جديد

مسقط - الرؤية

تزامنا مع احتفالات السلطنة بيوم المرأة العمانية وضمن احتفالات وزارة التنمية الاجتماعية بهذه المناسبة، تمّ تدشين كتاب "معالجة وسائل الإعلام العمانية لقضايا المرأة ودورها في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحوها" للدكتورة نجمة بنت سعيد السريرية، وذلك تحت رعاية صاحبة السمو السيدة حجيجة بنت جيفر آل سعيد، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وجمع غفير من الحضور.

وقالت الدكتورة نجمة السريرية بهذه المناسبة: "يسعدني أن أرفع للمقام السامي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العمانية ونتقدم بالشكر الجزيل لجلالة السلطان على هذه الرعاية السامية من لدن جلالته للمرأة العمانية في كافة المجالات والقطاعات". وأوضحت أنّ المرأة العمانية حققت العديد من النجاحات والإنجازات التي يشار لها بالبنان فلولا الاهتمام والرعاية السامية لما تحققت هذه النجاحات والانجازات وإننا بهذه المناسبة الجليلة نعاهد مولانا المعظم بأننا سنسير على خطاه في بناء الوطن وتحقيق مزيد من التقدم والنجاحات.

وأعربت السريرية عن سعادتها بتدشين هذا الكتاب، وأكدت أنّه يسعى إلى التعرّف على أطر وسمات معالجة الصحف وبرامج التليفزيون العماني شكلا ومضمونا لقضايا المرأة في السلطنة؛ حيث يعد هذا الكتاب- الذى هو في الأساس أطروحة للدكتوراه- محاولة جادة ورصينة لمعرفة نوع قضايا المرأة في السلطنة والتي ركزت عليها التغطية الصحفية والتليفزيونية خلال فترة الدراسة، كذلك معرفة كيفية توظيف وسائل الإعلام في السلطنة للأطر الإعلامية عند تناولها الموضوعات المتعلقة بقضايا المرأة العمانية، والوقوف على أوجه التشابه أو الاختلاف في الطرح الإعلامي لموضوعات وقضايا المرأة العمانية، مع رصد لدوافع اعتماد الجمهور العماني على وسائل الإعلام العمانية في متابعة الموضوعات والقضايا الخاصة بالمرأة والتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن هذا الاعتماد، مع دراسة المتغيرات والعوامل الديموغرافية المؤثرة في العلاقة بين اعتماد الجمهور العماني على وسائل الإعلام العمانية ومستوى معرفته واتجاهاته نحو موضوعات وقضايا المرأة في السلطنة.

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