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جناح خاص للسلطنة في معرض الشارقة الدولي للكتاب

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:43 م بتوقيت مسقط

جناح خاص للسلطنة في معرض الشارقة الدولي للكتاب

 

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة، ممثلة بوزارة التراث والثقافة ووزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس، في الدورة الـ38 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2019 بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي ستنطلق فعالياته اليوم الأربعاء وتستمر حتى 9 نوفمبر المقبل، ضمن جناح موحد تحت اسم "سلطنة عمان".

وتأتي مشاركة السلطنة في المعرض في إطار تبادل المشاركات في معارض الكتاب في كلا البلدين الشقيقين، وسيخصص جناح السلطنة في المعرض لعرض أبرز الإصدارات للجهات المشاركة، كما سيحتوي الجناح على عرض مادة مرئية توثيقية عن السلطنة، إضافة إلى إصدارات متعددة في المجالات السياحية والاقتصادية، كما وستشارك في المعرض عدد من المكتبات العمانية الخاصة والتي بدورها ستعرض أبرز إصداراتها خلال العام 2019. ويشهد جناح السلطنة في هذا المعرض سنويا إقبالا كبيرا من قبل الزوار على مختلف فئاتهم وتوجهاتهم الثقافية والفكرية، كما أنّ الجناح يلاقي إقبالا واهتماما من قبل المؤسسات الأكاديمية والبحثية التي تسعى لاقتناء الكتب والإصدارات العمانية المتنوعة.

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