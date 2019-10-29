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كلية العلوم الشرعية تحتفل بتخريج 461 خريجا وخريجة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:23 م بتوقيت مسقط

كلية العلوم الشرعية تحتفل بتخريج 461 خريجا وخريجة

 

مسقط - الرؤية

تستعدُّ كلية العلوم الشرعية لتخريج 461 خريجا وخريجة، يوم الثلاثاء المقبل، من حملة شهادة الإجازة العالية (البكالوريوس) في تخصصات "الفقه وأصوله" و"أصول الدين" و"الفقه والدعوة"، تحت رعاية سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل.

وتحتفل الكلية كذلك مساء الأربعاء 6 نوفمبر 2019م، بتخريج الدفعتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من طالبات تخصص "العلوم الإسلامية"، تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الدكتور تغريد بنت تركي بن محمود آل سعيد.

وكان عميد الكلية الدكتور عبدالله بن مسلم الهاشمي، قد شكل لجنة رئيسية للإعداد لهذين الحفلين برئاسته. وقال الهاشمي: إن هذه اللجنة تتابع عملية التحضير لحفلي التخرج، بالاستعانة باللجان الفرعية التي أوكلت إليها مهام مراجعة قوائم الخريجين، وإنجاز مطبوعات الحفل ومستلزماته، والتواصل مع الخريجين لتسليمهم عدة التخرج، وتهيئة قاعة المسرح بالكلية لإقامة الحفلين، وتنظيم استقبال الضيوف والخريجين، والتغطية الإعلامية اللازمة للحفلين.

ويأتي الحفل تكليلاً لمسيرة علمية امتدت لأربعة أعوام، قضاها الخريجون على مقاعد الدراسة في الكلية، ثم انطلقوا في أرجاء الوطن يسهمون في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.

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