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بنك العز يرعى ندوة للتعريف بأحكام الوقف في صلالة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 06:13 م بتوقيت مسقط

بنك العز يرعى ندوة للتعريف بأحكام الوقف في صلالة

 

 

صلالة - الرؤية

تُنفِّذ مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية الدورة الثانية حول أحكام الوقف في صلالة، بالتعاون مع بنك العز الإسلامي؛ وذلك في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة.. وهي دورة علمية تستمر ثلاثة أيام بمشاركة نخبة من الباحثين والشرعيين المختصين. ويقدِّم الدورة الشيخ أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي أمين فتوى بمكتب المفتي العام للسلطنة نائب رئيس مجلس الإدارة بمؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية، وبحضور ما يزيد على 60 من الباحثين الشرعيين والوعاظ والأئمة والمختصين من المصارف الإسلامية ومختلف المؤسسات والجهات الحكومية.

وكان بنك العز الإسلامي ومؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية قد عزَّزا التعاون بينهما بتنفيذ دورة مسبقة في أحكام الوقف في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر، حضرها أكثر من 120 من الباحثين الشرعيين والوعاظ والأئمة والمختصين من المصارف الإسلامية، وركزت الدورة على التعريف بمختلف جوانب الوقف والمراحل التاريخية التي مر بها، والآثار الاجتماعية المترتبة عليه والفوائد التي تحققت من خلاله.

وكان بنك العز الإسلامي ومؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية قد وقَّعا في وقت سابق مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الطرفين ونشر التوعية عن الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها، وعن الوقف ومفاهيمه، والذي يتمثل في تسويق الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبنك، وإضافة حساب المؤسسة للمساهمات الوقفية في تطبيق الهواتف النقالة لبنك العز الإسلامي وكذلك في أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك، وتنفيذ عدد من حلقات العمل المشتركة بين الجانبين.

وقال محمد بن جمعة الغساني مساعد المدير العام رئيس إدارة قنوات التوزيع وإدارة الثروات ببنك العز الإسلامي: إنَّ للوقف أهمية كبيرة في أي مجتمع؛ لما له من مآثر جمة تعود بالنفع لصاحبها ولمختلف شرائح المجتمع، وبالتعاون مع مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية نهدف من خلال هذه الدورة إلى تعريف المجتمع بأهمية الوقف وأنواعه والأحكام الفقهية المرتبطة به بحضور عدد من المختصين والباحثين الشرعيين في هذا المجال.

من جانبه، قال المهندس أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة وعضو مجلس الإدارة: تأتي دورة أحكام الوقف تحقيقا لرؤية مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية في تعزيز الشراكة بين العمل الوقفي والمجتمع من أجل صلاح الإنسان، والتزاماً من المؤسسة في خدمة العلوم الإسلامية.

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