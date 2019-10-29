الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. صراصير وعناكب بانتظاره.. 20 ألف دولار لمن ينجو من "بيت الرعب الموحش"

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 09:18 ص بتوقيت مسقط

PRI_92006288

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أعلن "مكامي مانور"، وهو بيت رعب أطلق عليه الكثيرون البيت الأكثر رعبا في العالم، أن أي شخص يستطيع أن ينجو من جولته الأكثر رعباً في هذا البيت الموحش بجائزة قدرها 20.000 دولار.

ويدعي العديد من بيوت الرعب أنها الأكثر إثارة وصعوبة، لكن هناك إجماع عام بين عشاق الإثارة بأن مكامي مانور هو الأكثر رعبا من بينهم جميعا. وعرض روس مكامي مالك البيت تقديم جائزة بقيمة 20000 دولار لأي شخص شجاع بما يكفي يقوم بجولة يمكن أن تستغرق 10 ساعات.

وعلى الموقع الإلكتروني للبيت كتب المالك ما يلي "سيواجه كل ضيف تحديًا عقليًا وجسديًا حتى يصل إلى نقطة الانهيار وهي تختلف من شخص إلى أخر. وقد تكون هذه تجربة عدوانية. ويُسمح للممثلين بالاتصال الجسدي مع المشاركين ولكن لا يسمح بالعكس. والطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها إيقاف الرعب هي نطق العبارة التالية "أنا لا أريد فعل ذلك".

ومن أجل الاشتراك في أحدث جولة في مكامي مانور وفرصة الحصول على 20000 دولار، يجب أن يكون عمر المشاركين أكثر من 21 عامًا، وأن يقدموا دليلًا على التأمين الطبي، وأن يكونوا ذوي "بنية رياضية"، وأن يوقعوا على تنازل من 40 صفحة. ويجب على المؤهلين للقيام بالجولة مشاهدة فيديو إعلامي مدته ساعتين بعنوان "لم يكن هناك شيئا بعد"، والذي يعرض فيه روس مكامي كل ما تحتاج إلى معرفته لبدء الجولة.

في حين أن معظم بيوت الرعب تقدم مخاوف رخيصة بمساعدة الأصوات المخيفة والممثلين الذين يخرجون من الزوايا المظلمة، فإن مكامي مانور يأخذ الأمور إلى مستوى جديد تمامًا. فهو يشمل جميع أنواع العقوبات، مثل وضع الصراصير الحية أو العناكب على وجوه الأشخاص وإغراقها في سائل يشبه الدم، إلى جانب مواقف مجنونة أخرى. والتجربة بأكملها مرعبة لدرجة أن روس يصور محاولات الجميع، في حال ادعى أي شخص أنه تعرض للتعذيب أو الأذى الجسدي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

12 سبتمبر 2017

رغم الإعصار .. فيلم الرعب اي تي يتفوق على الجميع بفارق 100 مليون دولار

المزيد

16 يوليو 2017

بالفيديو .. فيل ينجو بأعجوبة من الغرق في البحر

المزيد

04 مارس 2015

بالفيديو.. "تيس فضائي" يثير الرعب في السعودية

المزيد

21 سبتمبر 2015

بالفيديو .. سعودي ينجو من الموت بأعجوبة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر مستجدات الحالة المدارية "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

49 % نسبة المشاركة في انتخابات الشورى.. وعملية الفرز تمت إلكترونيا بإشراف قضائي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2876 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

المحليات - أخبار

الإعصار "كيار" يتسبب في تعليق رحلات "الوطنية للعبارات"

المحليات - أخبار

"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج "مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

للمرة الأولى.. السلطنة تستضيف اجتماع المجلس العالمي للمطارات

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة