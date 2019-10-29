بالفيديو.. صراصير وعناكب بانتظاره.. 20 ألف دولار لمن ينجو من "بيت الرعب الموحش"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أعلن "مكامي مانور"، وهو بيت رعب أطلق عليه الكثيرون البيت الأكثر رعبا في العالم، أن أي شخص يستطيع أن ينجو من جولته الأكثر رعباً في هذا البيت الموحش بجائزة قدرها 20.000 دولار.

ويدعي العديد من بيوت الرعب أنها الأكثر إثارة وصعوبة، لكن هناك إجماع عام بين عشاق الإثارة بأن مكامي مانور هو الأكثر رعبا من بينهم جميعا. وعرض روس مكامي مالك البيت تقديم جائزة بقيمة 20000 دولار لأي شخص شجاع بما يكفي يقوم بجولة يمكن أن تستغرق 10 ساعات.

وعلى الموقع الإلكتروني للبيت كتب المالك ما يلي "سيواجه كل ضيف تحديًا عقليًا وجسديًا حتى يصل إلى نقطة الانهيار وهي تختلف من شخص إلى أخر. وقد تكون هذه تجربة عدوانية. ويُسمح للممثلين بالاتصال الجسدي مع المشاركين ولكن لا يسمح بالعكس. والطريقة الوحيدة التي يمكنهم بها إيقاف الرعب هي نطق العبارة التالية "أنا لا أريد فعل ذلك".

ومن أجل الاشتراك في أحدث جولة في مكامي مانور وفرصة الحصول على 20000 دولار، يجب أن يكون عمر المشاركين أكثر من 21 عامًا، وأن يقدموا دليلًا على التأمين الطبي، وأن يكونوا ذوي "بنية رياضية"، وأن يوقعوا على تنازل من 40 صفحة. ويجب على المؤهلين للقيام بالجولة مشاهدة فيديو إعلامي مدته ساعتين بعنوان "لم يكن هناك شيئا بعد"، والذي يعرض فيه روس مكامي كل ما تحتاج إلى معرفته لبدء الجولة.

في حين أن معظم بيوت الرعب تقدم مخاوف رخيصة بمساعدة الأصوات المخيفة والممثلين الذين يخرجون من الزوايا المظلمة، فإن مكامي مانور يأخذ الأمور إلى مستوى جديد تمامًا. فهو يشمل جميع أنواع العقوبات، مثل وضع الصراصير الحية أو العناكب على وجوه الأشخاص وإغراقها في سائل يشبه الدم، إلى جانب مواقف مجنونة أخرى. والتجربة بأكملها مرعبة لدرجة أن روس يصور محاولات الجميع، في حال ادعى أي شخص أنه تعرض للتعذيب أو الأذى الجسدي.