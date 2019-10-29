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بالفيديو.. "الحصان الماكر" يتظاهر بالموت كلما حاول شخص ركوبه

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 09:08 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. "الحصان الماكر" يتظاهر بالموت كلما حاول شخص ركوبه

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ليس من الواضح ما إذا كان قد تم تدريب جينغانج "الحصان الأكثر ميلودرامية في العالم" على لعبة التظاهر بالموت لتسلية السياح، أو إذا كان قد طور هذه الموهبة بنفسه، لكن ثمة حقيقة واحدة مؤكدة وهي أنه يجيد ذلك حقًا.

فبمجرد أن يحاول شخص ما ركوبه، تنحني أرجل جينغانج ويسقط على الأرض، وأحيانًا يغمض عينيه، تاركًا أنفه كما هي كدليل على أنه يلعب فقط.

وحتى عند إعطائه الجزر ومكعبات السكر، فإنه لا يلتفت إليها ويكمل لعبته في التظاهر بالموت.

وحظي الحصان الطريف بالكثير من الاهتمام في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن حقق مقطع فيديو على فيسبوك 23 مليون مشاهدة.

وكتب أحد المعلقين على الفيديو: "إنه يشبهني عندما أتظاهر بالنوم عندما تصرخ أمي من الطابق السفلي لكي أغسل الصحون". وقال آخر "هذا حصان عبقري، أتمنى أن أفعل ذلك في كل مرة يقترب مني شخص ما لا يعجبني".

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