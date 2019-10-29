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عودة الجغرافيا الصامتة

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

عودة الجغرافيا الصامتة

 

محمد فتحي السباعي| مصر

 

1

 عيون الشمس

بجدار الملح،

 والأشجار

ربما بالجراح

 مرغمة

 

2

وثمارالضوء

تراءى

بروح النهار

أشواك الخوف

المعتمة

 

 3

أصابع اللبلاب

تشتهي

ربوة نجمة

بعروق من دم

جسدي في

جسدك يحيى

بذكرى محرمة

 

4

نبع ليل

وراء طرقات  الغيم

لسان  المطر

في  صوتك

وأوجاع النيل مؤلمة

 

4

وحلمك  معجون

بقمح أصفمر

بعروق  طفل

وعظام شهيد

بدم الفقراء يعود

ومخالب الأمل

بالسماء ثائرة

 

5

تعريك ثورة وشياطين

ترسم تجاعيد الوجه

خلف التلفاز

ورياح الحرية

لا تخشى بطش

الجلاد ملهمة

 

6

يتجول

شعري فوق الهضبة

والوادي

لم أنس

فجر بلادي والثورة قادمة

7

 

تتمايل راقصة جذلى

والموج القادم هزلي

وجمهرة البحرالمتلألئ

تمرح

بجرف خليج  ظالم بالأوسمة.

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