عودة الجغرافيا الصامتة

محمد فتحي السباعي| مصر
1
عيون الشمس
بجدار الملح،
والأشجار
ربما بالجراح
مرغمة
2
وثمارالضوء
تراءى
بروح النهار
أشواك الخوف
المعتمة
3
أصابع اللبلاب
تشتهي
ربوة نجمة
بعروق من دم
جسدي في
جسدك يحيى
بذكرى محرمة
4
نبع ليل
وراء طرقات الغيم
لسان المطر
في صوتك
وأوجاع النيل مؤلمة
4
وحلمك معجون
بقمح أصفمر
بعروق طفل
وعظام شهيد
بدم الفقراء يعود
ومخالب الأمل
بالسماء ثائرة
5
تعريك ثورة وشياطين
ترسم تجاعيد الوجه
خلف التلفاز
ورياح الحرية
لا تخشى بطش
الجلاد ملهمة
6
يتجول
شعري فوق الهضبة
والوادي
لم أنس
فجر بلادي والثورة قادمة
7
تتمايل راقصة جذلى
والموج القادم هزلي
وجمهرة البحرالمتلألئ
تمرح
بجرف خليج ظالم بالأوسمة.