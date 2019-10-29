حاتم الطائي - رئيس تحربر جريدة الرؤية

أما قبلُ:

إننا ننعم تحت ظل قيادة حكيمة وضعت الإنسان العُماني هدفاً للتنمية وغايتها، فتحققت الرؤية السامية التي صاغت مستقبل هذا الوطن قبل قرابة خمسة عقود، ولا تزال - بفضل الله - تعمل على تحقيق المنجزات في كل القطاعات.

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رسالتي للفائزين بمقعد الشورى:

في هذا السياق أن أوجه حديثي إلى المُرشح المحتمل فوزه في الانتخابات، إذ ستكون أولى أولوياته منذ الجلسة الأولى لانعقاد المجلس وحتى نهاية الفترة التاسعة بعد 4 سنوات، أن يضع مصلحة الوطن والمُواطن فوق كل اعتبار، وأن يبذل كل جهده لأجل إيصال صوته إلى المسؤولين، ليس عبر الصوت المُرتفع أو المُناوشات التي نراها في برلمانات أخرى، لكن عبر الطرح الموضوعي المُحايد، الذي يرى المشكلة من كافة زواياها، وألا يكون هدفه الاستعراض أمام شاشات التلفزيون أو تصريحاته عبر الصحف والمواقع الإخبارية، أو حتى حسابه على منصات التواصل الاجتماعي. على كل فائز بعضوية مجلس الشورى أن يُؤسس مكتباً خاصًا به لاستقبال المُواطنين بصفة مُستمرة، دون أن يتعلل بعدم تواجده في الولاية، لاسيما الأعضاء الفائزين من خارج مُحافظة مسقط، الذين ربما يُواجهون تحديات في التحرك بين العاصمة؛ حيث مقر المجلس وأبناء ولايته.

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مجتمع واعٍ يراقب الأداء:

المُجتمع الآن بات أكثر وعيًا من ذي قبل بمسألة الشورى وعضوية المجلس، وكيفية اختيار المُرشحين، ولذا فالآمال عظيمة بأن نرى أعضاء على قدر كبير من المعرفة والوعي بقضايا الوطن وتحدياته.

الجميع وضع طموحات عريضة في المرشح الذي يأمل فوزه في هذه الانتخابات، فعُمان اليوم ليست هي عُمان الأمس، بل تطورت إلى الأفضل وتُواصل مسيرة تطورها بفضل ما يُوضع لها من سياسات حكيمة وما يُتخذ فيها من قرارات تصب في مصلحة المواطن أولاً.

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تحديات تنتظر مجلس الشورى الجديد:

عضو الشورى الجديد سيتعين عليه أن يُناقش بعد أسابيع قليلة من الفوز بالعضوية، ميزانية الدولة لعام 2020، وهي آخر ميزانية في رؤية "عُمان 2020"، وبالتالي عليه أن يُدرك جيدًا حجم التحديات التي تُواجه الدولة في هذه الميزانية والخُطط المأمولة والمُقرر تنفيذها خلال العام المُقبل، في كل القطاعات، وعلى عضو الشورى أيضًا أن يكون فاعلاً في الجوانب الخدمية لمواطني ولايته، وألا يتقاعس عن خدمتهم بقدر ما أوتي، فيقف على مطالبهم وينقلها إلى المسؤولين المعنيين.

مجلس الشورى الجديد سيكون محطة فارقة ونقطة تحول جوهرية في مسيرة التنمية الشاملة والمُستدامة، لأنَّ ما ينتظر هذا المجلس من مهام وتطلعات أكبر بكثير ممَّا كان في السابق، والحدث الأكبر الذي ينتظره بدء تطبيق الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" مع بداية عام 2021، أي بعد ما يزيد عن عام بقليل من الآن، كما إن هذا المجلس سيكون شاهداً على الاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النَّهضة المُباركة التي يقودها بكل اقتدار وحكمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه-.

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التصويت معيار الكفاءة لا العصبية:

والتصويت الذي نأمله في هذه الانتخابات، هو تصويت يعتمد في معاييره على الكفاءة والإخلاص بعيدًا عن أية عصبيات، خاصة وأنَّ أداء المُرشحين في هذه الانتخابات هو الأعلى مُقارنة بالفترات المُقبلة، فوجدنا المرشحين القادرين على طرح رؤية جريئة لواقعنا وآليات مُعالجته، وآخرين درسوا بعناية واضحة أوضاع المُواطن المعيشية وقرروا أن تكون عضويتهم في الشورى- إذا ما فازوا- مُكرسة لكي يُحسِّنوا من حياة المُواطن، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تُواجهها السلطنة منذ تراجع أسعار النفط قبل نحو 5 سنوات، وتراجع الإيرادات العامة، وانعكاسات ذلك على المواطن، وتداعياته على الأوضاع بشكل عام.

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كلمة أخيرة: الشورى إسلامية المنشأة عمانية التطبيق:

إننا عندما ننظر إلى مسيرة الشورى العُمانية وتطورها على مر العقود الماضية، نجد أنَّها تعكس القيم العُمانية الأصيلة المُستمدة من الشريعة الإسلامية الغراء، وتقاليدنا التي وضعها أجدادنا العظماء، وتربينا نحن عليها، منذ السبلة العُمانية وحتى مجلس الشورى، فتحققت التنمية التي نراها اليوم ويستفيد من مُنجزاتها كل من يعيش على هذا التراب الطاهر..