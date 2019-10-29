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نشرة أخبار الحبّ

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

نشرة أخبار الحبّ

جود قصي أتاسي| برلين

 

(1)

خبر عاجل

 

أيها المخلوع الآن

لا تقل كأنني !

ها أنا أشتمُ قلبي

ضيعتني ممرات

خداعك للوصول

و ارتفعت،  ارتفعت

جهات  الصهيل

حوافر الثقة

تخلَّت عن مواضع قلبك

 

ارحل..

اقتلعت أظافر قلبي

كي لا يأتي رجل بعدك

يمزق  أحلامي بيدي

 

ارحل الآن

خلعتك من على جسدي

وارتديت ثوب النسيان

 

يقول أهواكِ

وهو يجدل قصائده حبالاً

يشنق بها  قلوب النساء

(2)

نشرة الأخبار

 

يطوقني،

وأنفاسه ممزوجة بعطرهن المخادع

وعبق الممرات

ورائحة القبور

اسمع ضحكاتهن

في نبرة صوته

حين كان يثمل

برائحة الهيل على شفتي ،

ويقطف التين من حقولي

والنعناع،

 

ارحل ...

و دعني أعود،

لطفولة الجلنار،

أرمي الوفاء العتيق بالوحل

وأعمد خيانتك..

بماء الوجع

 

فثمة خفقات اختفت

بصقيع كذبك،

و يقول يحبني...

لكن رماد كذبه؛

انثال على كف الجدران

 

ارحل،

أكرهك قريباً وبعيداً

ضيعت عمري

في مناجاة الضباب

ارحل دون ملامح

دون وداع...

دون كل شيء، ارحل!!

 

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