السلطنة تستضيف اجتماع "مجلس الدفاع المشترك" بدول الخليج.. غدا

مسقط - الرؤية

تستضيفُ السلطنة، غدا الأربعاء، الاجتماع السادس عشر لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك برئاسة السلطنة في فندق قصر البستان بمسقط.

ويناقشُ أصحابُ السُّمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الاجتماع، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين وزارات الدفاع بدول المجلس، وسبل تعزيز التعاون والعمل العسكري فيما بينها، واعتماد عدد من القرارات والتوصيات المعروضة على جدول الاجتماع.

وقالَ مَعَالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع رئيس الاجتماع: يطيب لنا بمناسبة استضافة السلطنة للاجتماع السادس عشر لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنْ نُرحب بالأشقاء في بلدهم الثاني سلطنة عُمان متمنين لهم طيب الإقامة، ولهذا الاجتماع كل التوفيق والنجاح، وسوف يتمُّ خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع التي تدعَم وتعزز مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس وتطويرها بما يحقق الغايات المنشودة لتفعيل التعاون. وأضاف معالي السيد: سيتناول اجتماعنا العديد من الموضوعات التي تهمنا جميعا، وتهم مسيرة تطور التعاون العسكري بين دولنا؛ في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهذا المجلس الذي وُجِد ليبقى شامخا بأهدافه، ومعززا للإرث والتاريخ الحضاري الذي يجمع بين دولنا، ومحافظا على المكاسب التي تحققت والاستمرار في تحقيق مزيد من التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس.

وتابع: مما لا شك فيه أنَّ جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الدفاع المشترك قد حظيت بالاهتمام من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول المجلس، وصولا إلى أنجع القرارات والتوصيات التي من شأنها تحقيق آمال وتطلعات شعوب دول مجلس التعاون بما فيها التعاون العسكري المشترك في مختلف المجالات.