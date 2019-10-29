اجتماع وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول الخليج بمسقط.. اليوم

مسقط - الرؤية

تستضيفُ السلطنة -ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية- صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يأتي في إطار الاجتماع الدوري السنوي، ويتم من خلاله مناقشة القضايا المختلفة في مجال الأوقاف والشؤون الدينية، ويترأس الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية.

وبدأت مسيرة لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون في العام 2014، والتي أثمرت الكثير من المشاريع المشتركة بين دول المجلس، كان لها الأثر البارز في مسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.