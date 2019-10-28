السلطنة تشارك في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

مسقط- الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة التراث والثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فعاليات الصالون الدولي للكتاب بالجزائر خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري، وحتى 9 نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه المشاركة في أحد أكبر التظاهرات الثقافية السنوية للكتاب على مستوى القارة الإفريقية، بهدف التعريف بالنتاج الفكري والحضاري العماني وإبراز مدى اهتمام السلطنة بالجوانب الثقافية والحضارية. وتهدف المشاركة- التي تحقق سنويا نتائج ناجحة- إلى تفعيل الجناح العماني كملتقى أدبي ومعرفي، نظرا لما يحتويه الجناح من كتب مختلفة ومتنوعة، والتي من شانها أن تعطي زوار المعرض فكرة موجزة عن السلطنة وعن تطوراتها المتتالية، وكذلك تفعيل مجال التعاون الثقافي بين البلدين والتواصل الفكري والأدبي، وكذا تعزيز التبادل الثقافي في مجالات التأليف وتنشيط حركة النشر وما يتصل بطباعة وصناعة الكتاب، ومن جانب آخر التعريف بالكتاب العمانيين في مختلف دول العالم العربية والأجنبية. ويعد معرض الجزائر الدولي للكتاب من المعارض المهمة التي تستقطب عددا كبيرا من دور النشر من مختلف دول العالم، كما يعد ملتقى مهما لمختلف الشرائح الفكرية.