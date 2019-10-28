الإثنين, 28 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

السلطنة تشارك في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:28 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

 

مسقط- الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة في وزارة التراث والثقافة ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فعاليات الصالون الدولي للكتاب بالجزائر خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري، وحتى 9 نوفمبر المقبل.

وتأتي هذه المشاركة في أحد أكبر التظاهرات الثقافية السنوية للكتاب على مستوى القارة الإفريقية، بهدف التعريف بالنتاج الفكري والحضاري العماني وإبراز مدى اهتمام السلطنة بالجوانب الثقافية والحضارية. وتهدف المشاركة- التي تحقق سنويا نتائج ناجحة- إلى تفعيل الجناح العماني كملتقى أدبي ومعرفي، نظرا لما يحتويه الجناح من كتب مختلفة ومتنوعة، والتي من شانها أن تعطي زوار المعرض فكرة موجزة عن السلطنة وعن تطوراتها المتتالية، وكذلك تفعيل مجال التعاون الثقافي بين البلدين والتواصل الفكري والأدبي، وكذا تعزيز التبادل الثقافي في مجالات التأليف وتنشيط حركة النشر وما يتصل بطباعة وصناعة الكتاب، ومن جانب آخر التعريف بالكتاب العمانيين في مختلف دول العالم العربية والأجنبية. ويعد معرض الجزائر الدولي للكتاب من المعارض المهمة التي تستقطب عددا كبيرا من دور النشر من مختلف دول العالم، كما يعد ملتقى مهما لمختلف الشرائح الفكرية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 أكتوبر 2016

السلطنة تشارك بجناح متنوع في الصالون الدولي الـ 21 للكتاب بالجزائر

المزيد

24 أكتوبر 2017

"التراث والثقافة" تشارك في الصالون الدولي للكتاب بالجزائر

المزيد

28 نوفمبر 2017

السلطنة تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب

المزيد

07 مارس 2017

السلطنة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"العليا للانتخابات": 49% نسبة المشاركة في التصويت.. وعملية الفرز تمت إلكترونيا بإشراف قضائي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لأول مرة في تاريخ "الشورى".. 2445 ناخبا وناخبة "لا يرغبون في ترشيح أحد"

المحليات - أخبار

الإعصار "كيار" يتسبب في تعليق رحلات "الوطنية للعبارات"

المحليات - أخبار

تدشين أكاديمية وطنية للأمن السيبراني في نوفمبر.. و"التقنية والاتصالات" تحتضن برنامج لـ"مسرعة ساس"

الاقتصاد - محلي

للمرة الأولى.. السلطنة تستضيف اجتماع المجلس العالمي للمطارات

الاقتصاد - محلي

مشروع القوارب المتطورة يمكن الشباب من العمل بقطاع الصيد

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة