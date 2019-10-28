السلطي: الشباب شريك أساسي وفاعل في إعداد كافة مراحل رؤية "عمان 2040"

مسقط- الرؤية

قال عبد المجيد السلطي منسق الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" إنّ الشباب العُماني يعد شريكًا أساسيًا وفاعلًا في إعداد كافة مراحل الرؤية إدراكًا لأهمية مشاركتهم ووضع بصمتهم في كل مرحلة من مراحلها.

وأشار إلى أنّ شريحة الشباب تمثل نسبة كبيرة من المشاركين في إعداد وصياغة وبلورة رؤية عُمان 2040 منذ بدء أعمالها حيث إنها الشريحة التي يعول عليها المجتمع العُماني في الحاضر والمستقبل تحقيقًا للتقدم والنمو والازدهار.

وبيّن أن دور الشباب في رؤية عمان 2040 يتمثل في أهمية تطوير مهاراتهم ومعارفهم لما فيه خير الوطن والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة والقطاع الخاص، والإسهام بأفكار خلاّقة لمشاريع ومبادرات وطنية تُسهم في رفعة الوطن اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكّد منسق الرؤية المستقبلية عُمان 2040 أنّ الشباب الشباب العماني أثبت وجوده منذ الخطوات الأولى لانطلاق مسيرة الرؤية في كافة المراحل ابتداءً من تشخيص الوضع، وتحديد القضايا الرئيسية إلى إعلان الوثيقة الأولية في المؤتمر الوطني الذي انطلق في يناير مطلع العام الحالي 2019 حيث شارك ما يقرب من 400 شاب وشابة من مختلف محافظات السلطنة في منصة شباب 2040 التي كانت أبرز الفعاليات المصاحبة للمؤتمر الوطني والمستمرة إلى الآن من خلال مشاريع وأفكار شباب السلطنة.

وأشار إلى أن نسبة مشاركة الشباب في كافة مراحل إعداد الرؤية شكلت حوالي 35 بالمائة إلى 40 بالمائة من أصل (41) ألف مشارك.

من جانبها قالت آمنة البلوشي المشاركة في منصة الشباب إنّ المنصة تعتبر سابقة متفردة مثلت حلقة مهمة أتاحت فرصة التواصل الفعلي والتعلم البنائي والتفكير الحر والعمل الجماعي بين الشباب كما عملت المنصة على غرس، وتأكيد دور الشباب في تحقيق الرؤية بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص.