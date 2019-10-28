"القوى العاملة" تشارك في "إيدو تراك 2019"

مسقط - الرؤية

شاركت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، في أعمال الدورة الخامسة من معرض التعليم العالي والتدريب وتطوير الموارد البشرية "ايدو تراك عُمان" بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض والذي يستمر 3 أيام.

ويمثل المعرض- الذي يشارك فيه أكثر من 110 مؤسسات تعليم عال محلية ودولية ومجموعة من معاهد التدريب ومكاتب خدمات التعليم العالي- جسرًا يحقق التواصل بين الجامعات المحلية والدولية المرموقة من شتى أقطار العالم والطلاب الراغبين في الدراسة؛ حيث تجتمع مؤسسات التعليم العالي المحلية والإقليمية والعالمية تحت سقف واحد الأمر الذي يوسع الخيارات أمام الطلاب والزائرين الراغبين في الانخراط في جامعات معتمدة أو أولئك الراغبين بتصعيد دراستهم الأكاديمية.

ويسهل المعرض للزوار من مختلف الفئات الحصول على المعلومات والاستشارات المناسبة حول الفرص الدراسية والتوجّهات المهنية من ممثلي الجامعات المحلية والدولية.