بنك مسقط يفتتح سوق "بيتنا" بالتعاون مع أبرز الشركات العقارية في "مسقط سيتي سنتر"

مسقط - الرؤية

يُنظِّم بنك مسقط، اليوم، سوق "بيتنا" العقاري، بمركز مسقط سيتي سنتر، تحت رعاية سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب، ويستمرُّ السوق حتى الخميس. ويعد السوق فرصة لكافة العمانيين والمقيمين للتعرف على مستجدات قطاع العقارات والتسهيلات التي تقدمها الشركات والمؤسسات العقارية والتسهيلات والخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها بنك مسقط للراغبين في بناء بيت الأحلام، أو الاستثمار في أحدث المشاريع العقارية، كما يُشكل السوق فرصة حقيقية للشباب العماني للتعرف عن قرب على هذه التسهيلات والخدمات التي تقدمها المؤسسات العقارية.

ويحرصُ بنك مسقط على تنظيم سوق "بيتنا" العقاري سنويا؛ بهدف جمع عدد من الشركات والمؤسسات العقارية تحت سقف واحد؛ للتعريف بالمشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع العقاري، خاصة مجال التصميمات الجديدة للمنازل والشقق... وغيرها من الخدمات العقارية، كما سيقوم بنك مسقط -خلال أيام السوق- بعرض كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية والتمويلية التي يقدمها برنامج "بيتنا" للجمهور الراغبين في تحقيق حلم اقتناء منزل مناسب أو الاستثمار في القطاع.

وترجمةً لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"، يوفر برنامج "بيتنا" للتمويل السكني أسعارَ فائدة منافسة مع حد أقصى لمدة القرض تصل إلى 25 عاماً للزبائن، وبفضل مدة القرض الممنوحة وسعر الفائدة المنافس بات بنك مسقط أفضل ممول عقاري في السلطنة؛ الأمر الذي يترجم حصول المواطنين والمقيمين على موافقة ائتمانية سهلة ومريحة عبر شبكة فروع البنك المنتشرة في أنحاء السلطنة.

وأدخل البنك مزايا عديدة في برنامج "بيتنا" للتمويل السكني؛ بهدف مواكبة النمو المتسارع الذي يشهده سوق العقارات في السلطنة، ودعما لجهود الحكومة في توفير المسكن المناسب للمواطنين العمانيين، وتبسيط الإجراءات الخاصة بتحقيق أحلامهم في امتلاك منزل الأحلام.

ويُمكن لكافة الزبائن الراغبين في الاستفادة من عروض التمويل التي يقدمها برنامج "بيتنا" بشكل عام والعروض التي تقدمها الشركات العقارية المشاركة في السوق، زيارة سوق "بيتنا" العقاري في مسقط سيتي سنتر، أو يمكن تقديم الطلب عبر شبكة فروع بنك مسقط المنتشرة في كافة ولايات السلطنة، أو مباشرة عبر مراكز مبيعات "بيتنا" الموجود في جميع محافظات السلطنة؛ حيث سيقوم موظفو البنك بتزويد الزبائن بالمعلومات اللازمة حول التسهيلات والمنتجات التي يقدمها برنامج "بيتنا" والرد على كافة الاستفسارات.