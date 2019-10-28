"صحار الدولي" يدشن أول صراف آلي بخاصية تدوير الأوراق النقدية

مسقط - الرؤية

دشَّن صحار الدولي جهازَ صرف آلي بخاصية تدوير الأوراق النقدية، في فرعه بمنطقة العذيبة. ويعكف البنك على تحديث وتعزيز خدماته الإلكترونية على الدوام، عبر البحث عن أفضل التقنيات الحديثة، واستخدامها لتقديم خدمات مصرفية فاعلة إلى مختلف شرائح المجتمع؛ في إطار إستراتيجية التحول الرقمي الخاصة به، وقيمه المتمثلة في تزويد الزبائن بتجربة مصرفية تتسم بأفق أوسع وسرعة أكبر وإثراء أكثر.

وقال عبدالله بن أحمد العنبوري مساعد مدير عام أول ورئيس تقنية المعلومات بصُحار الدُّولي: إنَّ تدشين جهاز الصراف الآلي الذكي الذي يتَّسم بخاصية إعادة تدوير الأوراق النقدية وتقليل التعامل مع النقد على ريادة صحار الدولي والتزامه بتزويد زبائنه بأفضل التجارب المصرفية الرقمية. وبدورنا، نسعى دائمًا نحو تقديم ابتكارات جديدة لإثراء القطاع المصرفي في السلطنة؛ الأمر الذي ينسجم تمامًا مع قيمنا؛ المتمثلة في: تزويد الزبائن بأفق أوسع وسرعة أكبر وإثراء أكثر. وفي إطار غايتنا لنكون الشركة الرائدة في الخدمات المصرفية الرقمية، يسعى صحار الدولي باستمرار لمواصلة الاستثمار في التقنيات الحديثة كأجهزة الصراف الآلي المتطورة والخدمات الإلكترونية الأخرى للمضي قُدمًا في مسيرة النمو والتطور.

ويتمحور مفهوم الصراف الآلي -الذي يتسم بخاصية تدوير الأوراق النقدية- على الوظائف التي يقوم بها الجهاز؛ حيث يعمل الجهاز على تدوير الأموال المودعة ليتم استخدامها في عمليات السحب، فضلاً عن خاصية الفحص والتدقيق للأوراق النقدية؛ الأمر الذي يجعل من تجربة الزبائن أكثر سلاسة وراحة، ويوفر عليهم الوقت الذي يقضونه في انتظار إعادة تعبئة أجهزة الصراف الآلي التقليدية بالأوراق النقدية، مما يوفر سيولة للزبائن لاسيما في أيام العطلات.

ويأتي صحار الدولي كأول بنك في السلطنة يُدشن هذا النوع من أجهزة الصراف الآلي "الذكية"؛ مما يتيح للزبائن وبكل أريحية الوصول إلى ميزات مصرفية إضافية، وبالرغم من سلاسة الاستخدام التي يمتاز بها هذا الجهاز الذكي، إلا أنه يقوم بالعديد من المهام المعقدة كقبول الأوراق النقدية والتعامل معها بطريقة أكثر ذكاء، مقارنة بآلات الصراف الآلي التقليدية الأخرى، حيث تصل زيادة كفاءته في تدوير عدد أكبر من الأوراق النقدية إلى أكثر من 200-300 ورقة نقدية في المعاملة الواحدة.