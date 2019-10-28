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"كمبينسكي" يدعم الكوادر العمانية في برامج تبادل المواهب

الإثنين 28 أكتوبر 2019 09:12 م بتوقيت مسقط

"كمبينسكي" يدعم الكوادر العمانية في برامج تبادل المواهب

مسقط - الرؤية

عادَ مُحمَّد الصباغ مساعد مدير مكتب الاستقبال في فندق كمبينسكي مسقط، إلى السلطنة، بعد مشاركته في برنامج لتبادل المواهب لمدة 6 أسابيع، في اثنين من فنادق كمبينسكي الرئيسية في أوروبا؛ في إطار رؤية فندق كمبينسكي ليكون "رب العمل المفضل" للمواهب العمانية في مجال الضيافة الفاخرة بالسلطنة.

وانضمَّ الصبَّاغ لفريق العمل في فندق كمبينسكي في النمسا كجزء من البرنامج؛ حيث قام بإمداد الفريق بالدعم اللازم، وتبع ذلك أسبوعين من تبادل الخبرات العملية في فندق كمبينسكي في ميونيخ.

وقال المدير العام لفندق كمبينسكي مسقط كارستن ويجاندت: سعداء بعودة محمد معنا، وتجربته جزء من فلسفة كمبينسكي للعثور على المواهب المحلية وتطويرها من خلال التدريبات في العديد من فنادق كمبينسكي في جميع أنحاء العالم؛ فهو يجيد اللغتين الألمانية والعربية، وكان دعمه النفيس لكلا الفندقين في النمسا وألمانيا غير مسبوق؛ حيث يستقبل الفندقان أعدادا غفيرة من الضيوف الخليجيين والعرب.

من جانبه، قال محمد الصباغ: أضافت هذه التجربة خبرة لا تقدر بثمن إلى حياتي المهنية كفندقي وكقائد فريق. وأشكر زملائي في كمبينسكي الذين دعموني طوال رحلتي معهم، وأشجع العمانيين على التفكير في مهنة الضيافة، التي توفر الكثير من الفرص حالياً، وتقدمنا كسفراء للسلطنة إلى العالم.

وكان محمد قد انضمَّ إلى فريق العمل ما قبل الافتتاح في العام 2017، وعمل في العديد من الفنادق الفاخرة في السلطنة؛ حيث بدأ حياته المهنية كموظف بمكتب استقبال في 2013، ثم توالي صعوده في السلم الوظيفي ليصبح كبير موظفي الاستقبال، وصولا إلى دوره الحالي كمساعد مدير مكتب الاستقبال في فندق كمبينسكي مسقط.

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