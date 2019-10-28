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سعودية متوفاة تنقذ حياة 7 أشخاص

الإثنين 28 أكتوبر 2019 03:46 م بتوقيت مسقط

سعودية متوفاة تنقذ حياة 7 أشخاص

الرياض - الوكالات

استطاعت امرأة متوفاة دماغيا، من إنقاذ 7 أشخاص، خلال 24 ساعة فقط، في المملكة العربية السعودية، حسبما ذكر مسؤولوا الصحة في المملكة.

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن المرأة استطاعت، إنقاذ، هؤلاء الأشخاص، بأجزاء من جسدها.

وكتب على "تويتر": "تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغيا بنجاح لسبعة أشخاص"، مشيرا إلى أن العمليات الجراحية شملت عدة أجزاء من جسدها.

وأوضح أنه "تم تقسيم الكبد إلى جزءين وزراعتهما لمريضين، أما الكليتان، والبنكرياس، والرئتان، والقلب تمت زراعتها في أجساد 5 مرضى".

وقال في تدوينة أخرى: "قام بجميع عمليات الزراعة جراحين سعوديين، وأشكر أهل المريضة على تبرعهم بأعضائها"، مضيفا: "تمت عمليات الزراعة في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض".

وقال إن "التبرع بالأعضاء يساهم في إنقاذ حياة الكثير، ومئات الأشخاص لدينا يموتون سنويا بسبب عدم توفر الأعضاء".

 

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