الكويت: تقدم متزايد وملموس في مفاوضات حل الخلاف الخليجي

الكويت - الوكالات

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن بلاده بذلت جهودا حثيثة من أجل رأب الصدع الخليجي، مؤكدا إيمانها الكامل بأهمية تلاحم دول مجلس التعاون وتعزيز الموقف الخليجي.

وأضاف أن الكويت لن تتوقف عن سعيها لاحتواء الخلاف بين الأشقاء، وتابع: "ما يدعو للتفاؤل هو أنه في كل خطوة تخطوها بلادنا يتحقق تقدم متزايد وملموس".

وجاء تصريح الجار الله على هامش احتفالية الأمم المتحدة تحت شعار "الكويت.. حقبات من الدبلوماسية التنموية.. السلام - الإنسانية - التنمية المستدامة".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد أكد على أهمية الدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون نشوب الصراعات والنزاعات وتعزيز دور الحوار والوساطة بين الدول.