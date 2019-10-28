الإثنين, 28 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

الكويت: تقدم متزايد وملموس في مفاوضات حل الخلاف الخليجي

الإثنين 28 أكتوبر 2019 03:07 م بتوقيت مسقط

الكويت: تقدم متزايد وملموس في مفاوضات حل الخلاف الخليجي

الكويت - الوكالات

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، إن بلاده بذلت جهودا حثيثة من أجل رأب الصدع الخليجي، مؤكدا إيمانها الكامل بأهمية تلاحم دول مجلس التعاون وتعزيز الموقف الخليجي.

وأضاف أن الكويت لن تتوقف عن سعيها لاحتواء الخلاف بين الأشقاء، وتابع: "ما يدعو للتفاؤل هو أنه في كل خطوة تخطوها بلادنا يتحقق تقدم متزايد وملموس".

وجاء تصريح الجار الله على هامش احتفالية الأمم المتحدة تحت شعار "الكويت.. حقبات من الدبلوماسية التنموية.. السلام - الإنسانية - التنمية المستدامة".

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، قد أكد على أهمية الدبلوماسية الوقائية للحيلولة دون نشوب الصراعات والنزاعات وتعزيز دور الحوار والوساطة بين الدول.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 مايو 2016

وساطة خليجية ودولية تنقذ مفاوضات الكويت

المزيد

24 أبريل 2016

صعوبات تكتنف "مفاوضات الكويت" لاختراق الأزمة في اليمن

المزيد

26 يونيو 2019

اختتام الاجتماع الخليجي حول "مفاوضات دعم مصائد الأسماك" بمسقط

المزيد

16 ديسمبر 2017

الكويت تعلن جاهزيتها لاستضافة العرس الخليجي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالفيديو.. آخر تحديث للمسار المتوقع للإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

وكيل "الداخلية": عملية التصويت مضت بكل انسيابية ودون أية عوائق

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شهاب بن طارق يرعى التدشين الرسمي للأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني بمشاركة خبراء من 45 دولة

الاقتصاد - محلي

6.2% زيادة في صادرات الصناعات التحويلية بالسلطنة إلى 5 مليارات ريال عماني

الاقتصاد - محلي

لأن عُمان تستحق.. إرادة المواطنين تصنع المستقبل

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة