ديباجة الوطن

محمود أبو حسين الجبالي | مصر – سيناء

تزينْ ياوطن وَالْبَسْ قصيدٍ للْفخرمَغزول.

وشاعر مَن وَبَر قَافُهْ غزلْ لِكْ ياوطَن ديباج.

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تبختـر في عـباة العزِّ هـيبه سيفـها مسـلول.

ورحّب بالضّيوف اللي على باب الكرم أفواج

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لفوا دارٍ بها تاريخِ جودٍ مانقص مبذول.

علـى مـرّ الزمـان اللـي وقـف شاهد لنا معراج.

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هـلا بلـلي زهـوا ديـره مثـيل الغيثِ في أيلول .

تفـتّق مـن جـزل وبلُـه ربيـعٍ لنّـظر مـفجاج.

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وجـوهن شـرّفت داري وداري ما بقـت مجهول.

على قـمّـة ثـقـافتـها قـنـب شـاعر يقيد اسْراج.

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يـضـوّي لـلعيـون الـلـي هـدبهـن عـنّـنا مـهـدول.

ويـرسـم بـالأدب لـوحـة ثـقـافــه لـونـهـا وهّـاج

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بـلادٍ سـورها العـزّه بعـهدٍ بالولا مجدول.

كـرامه دوْنـها تفـنى وجـيلٍ لـشّـرف حجّاج.

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وغـنّـوه لـحْـنهـا سيـنا حـفـظنـاها لـهـا مـدلـول.

عـلى قـوس الحناجر سجْـعها دايم صدا لجّاج.

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ورثنا الشعر والمعنى، وهرجٍ للحمِل معقول.

ورثـنا الودّ وسْـقـينا قراحه لو عطـش مـحتاج.

وانـا ذاك الفؤاد الـلي بعـشقـك ياوطن مشغول.

مثـيل اللـي بعـشق الغـيد هايم ما شبع مزواج.