ديباجة الوطن

محمود أبو حسين الجبالي | مصر – سيناء
تزينْ ياوطن وَالْبَسْ قصيدٍ للْفخرمَغزول.
وشاعر مَن وَبَر قَافُهْ غزلْ لِكْ ياوطَن ديباج.
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تبختـر في عـباة العزِّ هـيبه سيفـها مسـلول.
ورحّب بالضّيوف اللي على باب الكرم أفواج
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لفوا دارٍ بها تاريخِ جودٍ مانقص مبذول.
علـى مـرّ الزمـان اللـي وقـف شاهد لنا معراج.
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هـلا بلـلي زهـوا ديـره مثـيل الغيثِ في أيلول .
تفـتّق مـن جـزل وبلُـه ربيـعٍ لنّـظر مـفجاج.
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وجـوهن شـرّفت داري وداري ما بقـت مجهول.
على قـمّـة ثـقـافتـها قـنـب شـاعر يقيد اسْراج.
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يـضـوّي لـلعيـون الـلـي هـدبهـن عـنّـنا مـهـدول.
ويـرسـم بـالأدب لـوحـة ثـقـافــه لـونـهـا وهّـاج
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بـلادٍ سـورها العـزّه بعـهدٍ بالولا مجدول.
كـرامه دوْنـها تفـنى وجـيلٍ لـشّـرف حجّاج.
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وغـنّـوه لـحْـنهـا سيـنا حـفـظنـاها لـهـا مـدلـول.
عـلى قـوس الحناجر سجْـعها دايم صدا لجّاج.
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ورثنا الشعر والمعنى، وهرجٍ للحمِل معقول.
ورثـنا الودّ وسْـقـينا قراحه لو عطـش مـحتاج.
وانـا ذاك الفؤاد الـلي بعـشقـك ياوطن مشغول.
مثـيل اللـي بعـشق الغـيد هايم ما شبع مزواج.