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ديباجة الوطن

الإثنين 28 أكتوبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

ديباجة الوطن

 

محمود أبو حسين الجبالي | مصر – سيناء

 

تزينْ ياوطن وَالْبَسْ قصيدٍ للْفخرمَغزول.

وشاعر مَن وَبَر قَافُهْ غزلْ لِكْ ياوطَن ديباج.

//

تبختـر في عـباة العزِّ  هـيبه سيفـها مسـلول.

ورحّب بالضّيوف اللي على باب الكرم أفواج

//

لفوا دارٍ بها تاريخِ جودٍ مانقص مبذول.

علـى مـرّ الزمـان اللـي وقـف شاهد  لنا معراج.

//

هـلا بلـلي زهـوا ديـره مثـيل الغيثِ في أيلول .

تفـتّق مـن جـزل وبلُـه ربيـعٍ لنّـظر مـفجاج.

//

وجـوهن شـرّفت داري وداري ما بقـت مجهول.

على قـمّـة ثـقـافتـها قـنـب شـاعر يقيد اسْراج.

//

يـضـوّي لـلعيـون الـلـي هـدبهـن عـنّـنا مـهـدول.

ويـرسـم بـالأدب لـوحـة ثـقـافــه لـونـهـا وهّـاج

//

بـلادٍ سـورها العـزّه بعـهدٍ بالولا مجدول.

كـرامه دوْنـها تفـنى وجـيلٍ لـشّـرف حجّاج.

//

وغـنّـوه لـحْـنهـا سيـنا حـفـظنـاها لـهـا مـدلـول.

عـلى قـوس الحناجر سجْـعها دايم صدا لجّاج.

//

ورثنا الشعر والمعنى، وهرجٍ للحمِل معقول.

ورثـنا الودّ وسْـقـينا قراحه لو عطـش مـحتاج.

 

وانـا ذاك الفؤاد الـلي بعـشقـك ياوطن مشغول.

مثـيل اللـي بعـشق الغـيد هايم ما شبع مزواج.

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