بعد العثور على 39 جثة ببريطانيا.. السائق في قفص الاتهام

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اتهمت شرطة مقاطعة إسيكس جنوب شرقي بريطانيا سائق الشاحنة بالقتل الخطأ وتهم أخرى وذلك على خلفية العثور على 39 جثة في شاحنته والتي كانت موجودة في أحد الحدائق الصناعية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وصلت المقطورة المبردة الموجودة في المنطقة الصناعية في غرايز إسيكس، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، على متن عبارة قادمة من زيبروج في بلجيكا.

موريس روبنسون والذي ألقي القبض عليه في مكان الحادث للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل، هو من أيرلندا الشمالية. كما تم توجيه الاتهام إلى الشاب البالغ من العمر 25 عامًا بالتآمر للمساعدة في الهجرة غير القانونية وغسل الأموال.

واعتقلت الشرطة في الجمهورية الأيرلندية في وقت سابق يوم السبت رجلاً آخر في أوائل العشرينات من إيرلندا الشمالية بميناء دبلن .

وفي وقت سابق من يوم السبت، التقت الشرطة المسؤولة عن تحديد هوية الضحايا بسفير فيتنام لدى المملكة المتحدة وطلبت المساعدة، حيث ثبت أن العديد من القتلى الـ 39 قد سافروا من فيتنام.

وقالت وزارة الخارجية الفيتنامية يوم السبت إن مسؤولي سفارتها على اتصال مع وزارة الداخلية والشرطة بشأن التحقيق وإنهم يعملون معا لتحديد هوية القتلى. وزار السفير الفيتنامى مسرح المأساة يوم السبت.

وكانت شرطة إسيكس قد قالت في البداية إنها تعتقد أن جميع الرجال البالغ عددهم 31 رجلاً وثمانية نساء لقوا حتفهم من الرعايا الصينيين. لكنها نأت بنفسها عن هذا الموقف يوم الجمعة بعد نشرها على نطاق واسع لنصوص من فام ثي ترا ماي، امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا من فيتنام، أبلغت أسرتها بأنها كانت تختنق في حاوية.

وأفادت VN Express International، وهي شركة إعلامية مملوكة للدولة، يوم السبت أن 12 عائلة أخرى من مقاطعتي ها تينه ونغي آن، وكلاهما في وسط فيتنام، تخشى أن يكون أفراد الأسرة قد ماتوا في المقطورة.

وإضافة إلى السائق والرجل الذي تم إلقاء القبض عليه يوم السبت، ما زال ثلاثة أشخاص قيد الاعتقال للاشتباه في تورطهم في الحادث. الثلاثة محتجزون للاشتباه في التآمر لتهريب الأفراد والقتل الخطأ.

ويعد اكتشاف يوم الأربعاء أسوأ حالة وفاة جماعية للمهاجرين في المملكة المتحدة منذ العثور على 58 مهاجراً صينياً مختنقين حتى الموت في مؤخرة شاحنة بالقرب من دوفر في عام 2000.