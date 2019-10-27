إشادات بتنظيم السلطنة لـ"الأيام الخليجية" وإبراز منجزات "مجلس التعاون"

الرياض - العمانية

أعرب سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية رئيس فريق الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنظيم فعالية أيام مجلس التعاون باسم الأمانة عن الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على استضافة السلطنة- الرئيس الحالي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون- لفعاليات هذه الأيام الخليجية التي اختتمت فعالياتها مؤخرًا.

ووجّه سعادته الشكر إلى جلالة السلطان المعظم على ما قدمته السلطنة ممثلة في وزارة الخارجية وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات المشاركة من دعم ورعاية واهتمام حققت للفعاليات النجاح المرجو وأبرزتها بالصورة المشرفة التي ظهرت بها؛ الأمر الذي انعكس على مستوى المشاركة والتفاعل من قبل مختلف فئات المجتمع في السلطنة.

وقال سعادته - في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنّ فعاليات أيام مجلس التعاون التي تمّ تنظيمها بالتعاون بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضمّنت حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي استهدفت المواطن الخليجي من معارض وحلقات عمل وندوات وملتقيات في التجارة والصناعة والاقتصاد وحقوق للملكية وشؤون الإنسان والبيئة والشؤون الصحية والإعلام والتربية والتعليم وعدد من المجالات الأخرى التي سلطت الضوء على الإنجازات الخليجية التي تحققت والجهود التي تبذل في مسيرة العمل الخليجي المشترك لتعزيز مكتسبات المواطن الخليجي.

ومن هذه المجالات العروض المسرحية والأنشطة التعليمية التي استهدفت النشء بهدف تعزيز هويتهم الخليجية التي سعى إلى ترسيخها على مدى عقود من الزمن القادة المؤسسون وتعريفهم بحقوقهم التي ضمنتها لهم المواطنة الخليجية.

وأوضح سعادة السفير أنّ احتضان جامعة السلطان قابوس وكلية البيان لعدد من الفعاليات انعكس وبشكل فاعل في تعزيز مساهمة جيل الشباب وتنمية قدراتهم كما أنّه سلط الضوء على الجهود التي تبذلها دول المجلس لحفظ حقوقهم وبناء مهاراتهم وتمكينهم في مجتمعاتهم.

كما شكر سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية رئيس فريق الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم هذه الفعالية الجهود الكبيرة والإمكانات التي سخرت لضمان نجاح الفعاليات من قبل القائمين عليها والأنشطة التي رافقت أيام مجلس التعاون.