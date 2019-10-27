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أكدت قوة الروابط والتعاون..

اختتام فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي بالسلطنة

الأحد 27 أكتوبر 2019 09:39 م بتوقيت مسقط

اختتام فعاليات أيام مجلس التعاون الخليجي بالسلطنة

 

مسقط -  العمانية  

 اختتمت أيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية فعالياتها المقامة في السلطنة، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة الخارجية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 21  إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري .

وشكر سعادة السفير حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية رئيس فريق الأمانة العامة لمجلس التعاون باسم الأمانة بخالص الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة السلطنة فعاليات أيام مجلس التعاون، وما قدمته السلطنة من دعم ورعاية واهتمام بالفعاليات.

وأشار سعادته إلى أن فعاليات أيام مجلس التعاون تضمنت حزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي استهدفت المواطن الخليجي من معارض وحلقات عمل وندوات وملتقيات في التجارة والصناعة والاقتصاد وحقوق الملكية وشؤون الإنسان والبيئة والشؤون الصحية والإعلام والتربية والتعليم وعدد من المجالات الأخرى التي سلطت الضوء على الإنجازات الخليجية التي تحققت والجهود التي تبذل في مسيرة العمل الخليجي المشترك .

وأوضح سعادة السفير حمد المري أن احتضان جامعة السلطان قابوس وكلية البيان لعدد من الفعاليات انعكس وبشكل فاعل في تعزيز مساهمة جيل الشباب وتنمية قدراتهم وسلط الضوء على الجهود التي تبذلها دول المجلس لحفظ حقوقهم وبناء مهاراتهم وتمكينهم في مجتمعاتهم.

وشكر سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، رئيس فريق الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم هذه الفعالية كافة الجهود الكبيرة والإمكانات التي سخرت لضمان نجاح الفعاليات من قبل القائمين عليها والأنشطة التي رافقت أيام مجلس التعاون.

 

 

 

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