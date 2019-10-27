6.2% زيادة في صادرات الصناعات التحويلية بالسلطنة إلى 5 مليارات ريال عماني

مسقط - الرؤية

بلغت صادرات الصناعات التحويلية بالسلطنة بنهاية العام الماضي ما قيمته 5 مليارات ريال عماني بارتفاع نسبته 6.2% مقارنة بعام 2017، كما بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 9.6% محققة قيمة مضافة بـ 3 مليارات ريال عماني بارتفاع نسبته 8.4% مقارنة بعام 2017م وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وكشف المركز في تقرير يتضمن قراءات تحليلية من واقع الإحصاءات الرسمية أن مساهمة صادرات الصناعات التحويلية من إجمالي صادرات السلطنة في عام 2018م بلغت 31.4% فيما بلغت مساهمتها من إجمالي الواردات 93%.

واستحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على ما نسبته 20.9% من صادرات الصناعات التحويلية من السلطنة بإجمالي قيمة بلغ 1.1 مليار ريال تلتها دولة قطر بما نسبته 11.9% ثم المملكة العربية السعودية بـ9.1% وجمهورية الهند بـ 6.3% والصين الشعبية بـ5.6%. كما أن 54% من قيمة صادرات الصناعات التحويلية تمت عبر ميناء صحار مسجلة 3 مليارات ريال عماني ارتفاعاً من 2.5 مليار ريال عماني في عام 2017م فيما استحوذ منفذ الوجاجة على 12.5% من إجمالي قيمة صادرات الصناعات التحويلية ومطار مسقط الدولي على 6.5% ومنفذ وادي الجزي 5.3% وميناء صلالة 4.9% والمنافذ الأخرى 16.5%.

ومن بين صادرات الصناعات التحويلية بلغت قيمة صادرات الصناعات التحويلية النفطية 648 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 10.9% مقارنة بعام 2017م ومستحوذة على ما نسبته 13% من إجمالي صادرات الصناعات التحويلية حيث تعتبر صناعة المنتجات النفطية المكررة وصناعة منتجات أفران الكوك من أهم صادرات الصناعات التحويلية النفطية. وجاءت دولة قطر في المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة لمنتجات الصناعات التحويلية العمانية النفطية حيث بلغت صادرات السلطنة إليها 106.1 مليون ريال عماني تليها دولة باكستان بـ102.5 مليون ريال عماني ثم جنوب أفريقيا بـ 86 مليون ريال عماني واليمن بـ 81 مليون ريال عماني والعراق بـ53.6 مليون ريال عماني في حين بلغت قيمة الصادرات للدول الأخرى 218.8 مليون ريال عماني.

وسجلت صادرات الصناعات التحويلية غير النفطية ما قيمته 4.4 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 19.7% مقارنة بعام 2017م، ومستحوذة على ما نسبته 87% من إجمالي صادرات الصناعات التحويلية.

ومن أهم صادرات الصناعات التحويلية صناعة المواد والمنتجات الكيميائية والصناعات الأساسية للمعادن وصناعة المنتجات الغذائية وصناعة المركبات ذات المحركات وصناعة معدات النقل الأخرى.

وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول المستوردة لمنتجات الصناعات التحويلية غير النفطية بما قيمته مليار ريال عماني، تلتها دولة قطر بـ495 مليون ريال عماني ثم المملكة العربية السعودية بـ458 مليون ريال عماني وجمهورية الهند بـ296 مليون ريال عماني والصين الشعبية بـ281 مليون ريال عماني فيما بلغت الصادرات للدول الأخرى مليارا و800 مليون ريال عماني.

وبلغت واردات الصناعات التحويلية بنهاية عام 2018م، ما قيمته 9.3 مليار ريال عماني بانخفاض نسبته 1.6% مقارنة بعام 2017م ومستحوذة على ما نسبته 93% من إجمالي واردات السلطنة.

واستحوذت الواردات من دولة الإمارات العربية المتحدة على ما نسبته 48.1% من واردات الصناعة التحويلية بما قيمته 4.5 مليار ريال عماني تلتها الصين الشعبية بـ6.2% وجمهورية الهند بـ4.2% ودولة قطر بـ3.7% والمملكة العربية السعودية بـ3.4%.

ومن حيث المنافذ جاء 48% من واردات الصناعات التحويلية عبر ميناء صحار بما قيمته 4.5 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 4.6 مليار ريال عماني في عام 2017م، فيما استحوذ منفذ الوجاجة البري على ما نسبته 18% من إجمالي الواردات تلاه مطار مسقط الدولي (الشحن) بـ11% ومنفذ وادي الجزي بـ5% وميناء صلالة بـ3% والمنافذ الأخرى بـ15%.

ومن أهم واردات الصناعات التحويلية الصناعات الأساسية للمعادن وصناعة الآلات والمعدات وصناعة المنتجات الغذائية وصناعة المركبات ذات المحركات وصناعة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية.

كما تصدرت الواردات من دولة الإمارات العربية المتحدة واردات السلطنة من منتجات الصناعات التحويلية غير النفطية بما قيمته 4.4 مليار ريال عماني تلتها الصين الشعبية ب 600 مليون ريال عماني ثم جمهورية الهند ب 300 مليون ريال عماني والمملكة العربية السعودية ب 300 مليون ريال عماني والولايات المتحدة الأميركية بـ 300 مليون ريال عماني فيما بلغت الواردات من الدول الأخرى مليارين و900 مليون ريال عماني.

وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية بنهاية عام 2018م ما قيمته 1.3 مليار ريال عماني لتستحوذ الصناعة التحويلية على ما نسبته 9.7% من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسلطنة فيما بلغ إجمالي قيمة الاستثمار العماني المباشر في الصناعات التحويلية 75 مليونا و100 ألف ريال عماني في عام 2017 ممثلا ما نسبته 4.1% من إجمالي الاستثمار العماني المباشر.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية حيث بلغت الاستثمارات بنهاية عام 2018م ما قيمته 241 مليونا و200 ألف ريال عماني مستحوذة على ما نسبته 19% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة التحويلية تلتها جمهورية الهند بما نسبته 8.7% ثم الولايات المتحدة بما نسبته 7.9% ومملكة هولندا ب 7.6% ودولة الكويت ب 3.9%.

وارتفع عدد المؤسسات في قطاع الصناعة التحويلية بنهاية عام 2018م ب 3 آلاف و487 مؤسسة مقارنة بعام 2017م ليبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات 61 ألفا و217 مؤسسة وبلغ عدد العمالة في قطاع الصناعات التحويلية نحو 237 ألف عامل يمثل الوافدون منهم 87%.