بنك مسقط يلتقي بالزبائن في صحار.. ويجري السحب الشهري لـ"أصالة" و"الجوهر"

مسقط - الرؤية

يواصل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، إجراء السحوبات الشهرية على جوائز برنامج "المزيونة" للادخار، والمخصصة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة أصالة والجوهر؛ حيث نظم البنك مؤخراً بفندق راديسون بلو صحار لقاءً خاصا بحضور مجموعة من زبائن الأعمال المصرفية المميزة، وذلك تعزيزًا لدوره الريادي في نشر ثقافة الادخار والتوفير بين أفراد المجتمع.

وخلال اللقاء شارك عدد من الزبائن في إجراء السحب الشهري لهذه الجوائز فقد تم السحب على 10 جوائز لزبائن أصالة في كافة محافظات السلطنة قيمة كل جائزة 20 ألف ريال عماني، كما تم السحب على 10 جوائز أخرى لزبائن الجوهر قيمة كل جائزة 10 آلاف ريال عماني، إضافة إلى ذلك وبهدف توزيع جوائز "المزيونة" على أكبر شريحة من فئات المجتمع ولمختلف محافظات السلطنة، فقد أجرى البنك السحب الشهري أثناء الحفل لزبائن محافظة شمال الباطنة وقد ابتسم الحظ لعدد 15 فائزا حصل كل منهم على جائزة قيمتها 1000 ريال عماني.

وقال عبدالناصر الرئيسي نائب المدير العام للأعمال المصرفية المميزة ببنك مسقط: "سعداء بتنظيم هذا اللقاء الذي يجمعنا مع زبائننا الكرام من الأعمال المصرفية المميزة في محافظة شمال الباطنة ونتقدم بالشكر لكافة زبائننا على الحضور والمشاركة في إجراء السحوبات الخاصة ببرنامج "المزيونة" للادخار"، موضحاً أن مثل هذه اللقاءات تشكل فرصة لتبادل الآراء والمقترحات مع زبائننا، وذلك بهدف تطوير أعمالنا المصرفية والحرص على طرح الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات الزبائن في كافة محافظات السلطنة. وأشار الرئيسي إلى أن برنامج "المزيونة" للادخار من البرامج الناجحة التي تساهم في تعزيز مفهوم الادخار والتوفير، كما أنها تساهم في تحقيق أحلام الزبائن من خلال الجوائز المالية التي يتم توزيعها طوال العام. وقدم الرئيسي التهنئة لكافة الفائزين من زبائن الأعمال المصرفية المميزة (أصالة والجوهر) بالجوائز المالية القيمة، وكذلك الفائزين بالجوائز في محافظة شمال الباطنة.

ويخصص بنك مسقط ضمن برنامج "المزيونة" للإدخار جوائز مالية كبيرة لزبائن الأعمال المصرفية المميزة؛ حيث يمكن لزبائن أصالة الذي يحتفظون بمبلغ لا يقل عن 30 ألف ريال عماني في حساباتهم التأهل للدخول في سحوبات المزيونة التي تجرى طوال العام. ويتم السحب الشهري على 10 جوائز، قيمة كل منها 20 ألف ريال عماني. وتم تخصيص 10 جوائز لزبائن أصالة ضمن سحوبات نهاية العام تبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف ريال عماني. وتم تخصيص جائزتين خاصتين لزبائن أصالة في نهاية العام قيمة كل جائزة 100 ألف ريال عماني، وبالتالي فإن الجوائز المثيرة تتواصل مع المزيونة طوال العام.

أما زبائن الأعمال المصرفية الحصرية "الجوهر" الذين يحتفظون بمبلغ لا يقل عن 10 آلاف ريال عماني في حساباتهم يتأهلون للدخول في سحوبات المزيونة التي تجرى طوال العام حيث يتم السحب الشهري على 10 جوائز قيمة كل منها 10 آلاف ريال عماني.